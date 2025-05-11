Erlau işçileri Almanya Başkonsolosluğu önünde eylem yapacak

Birleşik Metal-İş, sendikalı oldukları için işten atılan ve günlerdir fabrika önünde direnen işçilerle birlikte 12 Mayıs’ta Alman Konsolosluğunun önünde basın açıklaması yapacaklarını açıkladı.

Erlau işçileri Almanya Başkonsolosluğu önünde eylem yapacak
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.05.2025 - 19:05

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet sürdüren Alman menşeli Erlau Metal’de sendikalaştıkları için işten atılan işçilerin fabrika önündeki direnişi sürüyor. Birleşik Metal-İş, işçilerle birlikte 12 Mayıs’ta Alman Konsolosluğunun önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Duyuruda, "Sendikamız, Alman sermayeli ERLAU işyerinde 2025 yılı Şubat ayında toplu sözleşme için gerekli üye çoğunluğunu sağlayarak yasal yetki başvurusunu yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olumlu yetki tespitini sendikamıza ve işverene iletti. Erlau işvereni, Gebze’de kurulu fabrikasında anayasal haklarını kullanarak sendikamızda örgütlenen işçilerin tümünü cezalandırmak istercesine işten çıkardı.

Alman patron yasaları tanımıyor, anayasal haklara saldırıyor, işçilerin iradesini yok sayıyor! Fabrika önünde direnişlerini sürdüren ERLAU işçileriyle birlikte, sendikal haklarımıza ve onurlu mücadelemize sahip çıkmak için pazartesi günü, direnişimizin 29’uncu gününde Alman Konsolosluğu’nun önündeyiz! Tüm basın emekçilerini, emekten yana tüm örgütleri ve yurttaşları yanımızda olmaya çağırıyoruz!" denildi.

Basın açıklaması, 12 Mayıs Pazartesi günü saat 10.30’da Almanya İstanbul Başkonsolosluğu binasının önünde olacak.


Etiketler: #Basın Açıklaması #Başkonsolos #işçiler

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