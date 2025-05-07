TÜPRAŞ'ta zorunlu uzlaşma! Toplu sözleşmede sendikalı işçinin iradesi yok

Yayınlanma: 07.05.2025 - 17:28

Güncelleme: 07.05.2025 - 17:52

TÜPRAŞ ile Petrol-İş Sendikası arasında 31 Ocak’ta başlayan ve 3 bin 500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, işçilerin taleplerini yansıtmayan bir imzayla noktalandı.

Koç Holding bünyesindeki şirketin yüzde 28 zam ve üç yıllık sözleşme teklifi karşısında yüzde 85 zam ve iki yıllık sözleşme talep eden işçiler; İzmir, Kocaeli, Batman ve Kırıkkale’deki rafinerilerde sürdürdüğü eylemlerin ardından bu sabaha imza haberiyle uyandı.

Petrol-İş Sendikası, işverenin ilk 6 ay için yüzde 35, ikinci 6 ay için yüzde 24 zam içeren teklifini kabul etti. Kıdem farkı da dahil hiçbir talebi karşılanmayan işçiler sendikaya tepki göstererek Kocaeli ve Aliağa'da fabrika önlerinde eyleme geçti.

HAK ARAYANA BİBER GAZI

Kocaeli rafinerisi işçileri Körfez otobanına çıkarak kol kola girip yürüyüşe geçti. Yerel kaynaklara göre polis, otobana çıkan işçilere biber gazıyla müdahale etti. Müdahaleye tepki gösteren işçiler barikatı aşarak E-5 karayolunu trafiğe kapattı. TÜPRAŞ Kocaeli rafinerisinde çalışan bir işçi Cumhuriyet'e konuşarak "Hakkımız olan ücreti istiyoruz. Yıllardır bize dayatılan yüksek hakem tehdidini kabul etmiyoruz. TÜPRAŞ işçisi 2019'dan beri aşağı çekilmek isteniyor. tüm medyayı yanımızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin gazetemize yanıt veren tek sendika yetkilisi, Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, "Sendika merkezinin attığı imza esas olsa da biz Aliağa şubesi olarak tavrımızı ortaya koymak ve işçinin tarafında olduğumuzu göstermek adına imza atmadık" dedi ve fabrika önünde nöbet tutan işçilerle olacağını açıkladı. Petrol-İş Kocaeli, Kırıkkale ve sendika merkezi ise sorularımızı yanıtsız bıraktı.