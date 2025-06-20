Ermeni soykırımı iddiasına MHP'liler sessiz kaldı: MHP’liler sessiz, İYİ Partililer tepkili





TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün DEM Parti milletvekili George Aslan’ın ‘Ermeni soykırımı’ demesinin ardından gerginlik çıktı. İYİ Parti Milletvekili Şenol Sunat, “Bu kişiyi lanetliyorum” yanıtını verdi. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl ise “lanetlemek” kelimesinin ağır bir kelime olduğunu söyleyerek kendisini uyardı. İYİ Parti Denizli Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Yasin Öztürk ise Bingöl’ün önündeki Divan Kürsüsüne vurarak, “Siz de tarafsız olun. Olmaz öyle. Ermeni soykırımı diyor, tarafsız ol” diyerek ayağa kalktı. Tartışmanın tırmanması üzerine oturuma ara verildi. Öztürk’e bu eylemi nedeniyle kınama cezası verilirken, tartışmaların yaşandığı sıra MHP sıraları sessizliğini korudu.

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün ‘Ermeni soykırımı’ tartışması yaşandı. DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, söz alarak “Biz 1915 döneminde Hristiyan halklara yönelik yaşanan soykırıma yönelik samimi bir yüzleşme beklerken; aksine, faillerin isimleri kamusal alanlara, sokaklara, parklara, okullara verilmekte ve anıtları dikilmektedir. Son olarak, geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş tarafından Altındağ ilçesinde Talat Paşa için bir anıt yapıldı. 1915'te öldürülen, sürgüne gönderilen ve malları gasbedilen Ankara Sancağı'ndaki on binlerce Ermeni için bir anıt dikilmesi gerekirken onların ölüm emrini veren biri için anıt dikilmesini, adının caddelere, okullara verilmesini kabul etmiyoruz. Bir halk için bazı kişiler kahraman olabilir, çok değerli olabilir ama başka halklar için bu insanlar kahraman değil, birer katildir” ifadelerini kullandı.

TANSİYON BİRDEN YÜKSELDİ

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır’ın “Katil değil, Talat Paşa bir kahramandır” demesinin ardından Meclis’te tansiyon yükseldi. Aslan, “1915'te telgraf başındayken gelen katliam haberleri için, yanındakiler ona ‘Yetkiniz var, bu katliamları durdurabilirsiniz’ der” ifadelerini kullandı. İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, “Teröristbaşı katil. Abdullah Öcalan katil” diye Arslan’a tepki gösterirken, Yaldır da “Kandan beslenenler Talat Paşa’ya ‘hain” diyemezler, ‘katil’ diyemezler. Katliamın kralını siz yaptınız” dedi. İYİ Parti sıralarından sesler yükselirken, Arslan konuya ilişkin kullandığı ifadeleri savunmaya devam etti.

‘KİMSE MECLİS’TE TÜRK DEVLETİNİ SUÇLAYAMAZ!’

Yaldır, “ASALA’yı ne yapacaksın, ASALA’yı?” dedi. Arslan ise “Diyarbakır’a onun özel olarak atadığı Vali Reşid de aynı şekilde büyük katliamlar gerçekleştirdi; Süryanileri Diyarbakır’daki Meryem Ana Kilisesi’nin avlusuna toplayıp kurşuna dizdirdi” diyerek konuşmasına devam etti. Türkeş, “Kimse Meclis’te Türk devletini suçlayamaz” tepkisini gösterdi. Arslan, Türkeş’e “Sizi ciddiye almıyorum” karşılığını vererek şu ifadeleri kullandı:

“Etrafındakiler Doktor Reşid’e şunu sorar: ‘Siz, Hipokrat yemini etmiş bir hekimsiniz, insanlara bunu nasıl yaparsınız?’ O da Talat Paşa gibi ‘Ulusalcılığımı ve bunları teraziye koyduğum zaman ulusalcılığım daha ağır basar’ der. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2025 yılındayız ancak görüyoruz ki aynı zihniyet bugün de devam etmektedir; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından bu insanlar için anıt dikilmektedir. Bütün bunlar, toplumsal barış söylemleriyle çelişen uygulamalardır. İşte bu yüzden, geçmişle yüzleşilmesi gerektiğine inanıyoruz. Geçmişlesamimi bir yüzleşme olsaydı bugün bu tür anıtlar dikilmezdi, faillerin isimleri caddelere, okullara verilmezdi.”

‘SOYKIRIM YAPMADIK’

Yaldır, Aslan’a “Talat Paşa kadar taş düşsün başına” tepkisini gösterirken; İYİ Parti Çanakkale milletvekili Rıdvan Uz da “Her yere vereceğiz” çıkışını yaptı. Türkeş de “Bu toplum zaten barışık, Türk milleti bir bütündür, bölünemez. Ne mutlu Türk’üm diyene” dedi. Aslan, “Başta Almanya olmak üzere dünyada geçmişleriyle, yaptıkları soykırımlarla yüzleşmiş ülkeler var. Bu yüzleşmeler o ülkeleri zayıflatmadı; aksine, güçlendirdi ve özgürleştirdi” ifadelerini kullanınca Türkeş de “Biz soykırım yapmadık. Git onları Almanlara söyle” ifadelerini kullandı. Aslan, düşüncelerinin arkasında şu sözlerle durdu:

“Geçmişte yaşanan acılarla yüzleşmek, sadece geçmişin acılarını hatırlamak değildir, aynı zamanda o acıların bir daha yaşanmaması için atılan önemli adımdır. Bu nedenle, 1915'te yaşanan soykırımdan sorumlu kişiler için değil kurbanlar için anıt dikilmelidir; faillerin teşhir edilmesi, lanetlenmesi gerekir, toplumsal barış açısından bu hayatidir. ABB Başkanı Mansur Yavaş o anıtı yıkmalı ve halklardan özür dilemelidir. Bunu yapmazsa, ulusal ve uluslararası platformlarda katillere anıtlar yapan kişi olarak teşhir edeceğiz diyor ve Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.”

‘TALAT PAŞA’YI LANETLEDİLER’

DEM Parti sıraları Aslan’ı alkışlarken, İYİ Partili Uz, “CHP’nin niye sesi çıkmıyor?”; Türkeş de “Yuh” tepkisini gösterdi. Aslan, Türkeş’e “Sen Amerika’daki çocuklarına git Türkçe öğret, sonra bana sataş, tamam mı?” karşılığını verdi. Türkeş ise “Bana sataştı. Ben Türk’üm, çocuklarım da Türkçe konuşuyor” dedi. Bu sözlerin üzerine oturumu yöneten CHP’li TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, “Sayın Aslan, ithamda bulunurken somut, ayakları yere basan, ciddi bir şekilde ithamlarda bulunmalısınız. Soyut kavramlarla burada insanları itham etme hakkınız yok. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının...” ifadelerini kullandı.

VEKİLLER ARASINDA SÖZLÜ ATIŞMALAR YAŞANDI

Bingöl, sözlerini bitirmeden İYİ Parti sıralarından alkışlar yükseldi. Yaldır, “Devleti katil ilan ediyor”, Türkeş de “Türk devletini ‘katil’ diye itham edemez kimse, haddini bil” tepkisini gösterdi. İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat da tartışmaya kürsüden dahil olarak “Buraya çıkan, benden önce şu kürsüye çıkıp konuşma yapan kişiyi lanetliyorum” dedi. İYİ Parti sıraları alkışladı, tansiyon yeniden yükseldi. İYİ Partili ve DEM Partili milletvekilleri arasında sözlü atışmalar yaşandı. Başkanvekili Bingöl, Sunat’a “Bakın, Sayın Sunat ‘lanetliyoruz’ kelimesi çok ağır bir kelime, böyle bir kelime kullanamazsınız” dedi. İYİ Partili Meclis Katip Üyesi Yasin Öztürk de başkanlık kürsüsüne vurarak “Sayın Başkanım, Talat Paşa’yı lanetlediler burada, olmaz öyle” tepkisini gösterdi. Bingöl, “Olmaz öyle” derken, Öztürk de “Siz de tarafsız olun ama ya” karşılığını verdi. Bingöl ve Öztürk arasında aşağıdaki atışma yaşandı:

Bingöl: Tarafsızım.

Öztürk: Olmaz öyle.

Bingöl: Divanda bağırma ya.

Öztürk: Ermeni soykırımını adam burada şey yapıyor, böyle olmaz.

Bingöl: Divanda bağırma ya, çık.

Öztürk: Ben çıkınca sen kapatmak zorundasın; böyle bir şey yok. Tarafsız ol.

Bingöl: Ne diyorsun ya.

‘YÖNETEMİYORSUNUZ’

Öztürk, Başkanlık Divanı’ndaki yerini terk etti, Bingöl de oturuma ara verdi. Aranın ardından oturumu açan Bingöl, Öztürk için kınama cezası isteyerek Öztürk’ü savunmasını yapması için kürsüye çağırdı. Öztürk, şu sözlerle kendini savundu:

“DEM PARTİ milletvekilinin konuşmaları esnasında yapmış olduğu ithamlar Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet politikasına aykırı ithamlardır. Dolayısıyla beş dakika boyunca bu konuşmaya sessiz kalan, Meclis’i yöneten Meclis Başkanvekili, arkasından çıkan kendi hatibimizin -bu konuşmalara devlet adına verdiği cevapları- kürsüdeki konuşmacının ne yazık ki söz hakkını tamamlamadan sözünü kesmiştir. Sayın Başkan, iki gündür Meclis’i yönetiyorsunuz. Öncelikle İç Tüzük’ü okumanızı, görevlerinizi size hatırlatmanızı ve akabinde ettiğimiz -bütün milletvekillerine söylüyorum- yemini hatırlamanızı istiyorum. Meclis’i yönetemiyorsunuz, tarafsız yönetemiyorsunuz en azından. Size tavsiyem, bir an önce bu görevden ayrılın. Ben bu kınamayı reddediyorum. Aksine yönetim sergilemeye kalkan Sayın Meclis Başkanvekilini ben kınıyorum. Divan Katibi olarak ben de kendi görevlerim gereği bu Meclis’in sağlıklı işleyebilmesi adına Sayın Meclis Başkanvekilini uyarmakla mükellefim. Uyardım diye... Ne yaptım ben fiilî olarak? Size hakarette mi bulundum? Size fiilî eylemde mi bulundum?”

‘TÜRK TARİHİNE KÜFREDİLİYOR’

CHP sıralarından “evet” sesleri yükseldi. CHP Kahramanmaraş Milleteviki Ali Öztunç, “Masaya vuruyorsunuz siz de” dedi. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da “Sen kimsin de masaya vuruyorsun?” ifadelerini kullandı. Öztürk, yaşananlara “Bu ülkenin üniter yapısını, sizlerin Genel Başkanı, ülkemizin kurucu banisi Mustafa Kemal Atatürk kabul ettirdi. Siz bunları bile görmüyorsunuz, görmezden geliyorsunuz üç beş oy uğruna. Size de yazıklar olsun. Seni de kınıyorum” tepkisini gösterdi. Oy çokluğuyla Öztürk’e kınama cezası verildi. Genel Kurul’da söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, “Sayın Başkan, biz bu kararı reddediyoruz. Bakın, bazı hadiseler olduğunda maksadını aşan tavırlar olabilir ama buradaki bir fiziki şiddetten, kınamayı gerektirecek bir olaydan bahsetmek mümkün değil. Hepimiz Anayasa’ya yemin ettik ya. Türk tarihine küfrediliyor. Talat Paşaya, bu ülke için can vermiş, mücadele etmiş insanlara hakaret ediliyor” dedi. Milletvekilleri arasında tartışmalar devam etti.

‘KINAMA VERİLDİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDEMEZSİNİZ’

Söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de “Atatürk’ün koltuğunda oturmak, Atatürk'ün mirasına sahip çıkmayı gerektirir. Bu yüce çatının altında Türk tarihine hakaret ediliyorsa, yalan söyleniyorsa, iftira atılıyorsa, soykırımcı yaftası yapıştırılıyorsa bizim burada sessiz kalmamız mümkün değildir; siz de sessiz kalamazsınız, iktidar partisi de sessiz kalamaz, diğer partiler de sessiz kalamaz. Millet bizi buraya bir sorumlulukla gönderdi” dedi. CHP ve İYİ Partili vekiller arasında sözlü atışmalar sürdü. Sunat, “Teşekkür ettiniz, siz Meclis Başkanvekilisiniz, kınama verildiği için teşekkür edemezsiniz. Ben de el kaldıran milletvekillerini kınıyorum” tepkisini gösterdi. Ardından İYİ Parti Grubu salonu terketti. Tüm tartışmalar yaşanırken MHP sıraları sessizliğini korudu. MHP’li vekiller, Öztürk için oylama yapılırken de çekimser oy kullandı.

‘KİMİNLE MÜTTEFİK İSELER, ONLARLA DEVAM ETSİNLER’

Yaşanan gelişmelere sosyal medya hesabından tepki göstere İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Bingöl’ün otorite tesis etmek amacıyla, Ermeni diasporasının tezlerinin Meclis kürsüsünden dile getirilmesine seyirci kalmasına ve buna seyirci kalmayanlara karşı hasmane bir tutum sergilemesine hiç gerek yoktu. Divan Katibimiz Öztürk’e verilen kınama cezasını şiddetle reddediyorum. CHP Grup Başkanvekilinin Türkiye Cumhuriyetine yöneltilen iftiralara sessiz kalmasını ve adeta olup bitenleri onaylamasını da zihinsel bir istifra olarak telakki ediyorum. Kiminle müttefik iseler, onlarla devam etsinler” dedi.

‘İYİ İLİŞKİLERİMİZİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Dervişoğlu’nun tepkisinin ardından açıklama yapan CHP lideri Özel de “Meclis’te dün akşam zaman zaman yaşanan bir talihsiz Meclis iletişim kazası olmuş. Tekin Bingöl’ün Ermeni soykırımı konusundaki tutumunun ne benden ne partimizden farklı olmadığı açıkça ortadadır. Bir bütün istenmeyen olaylar bütünü oluşmuş. Muhalefetin böyle olaylardan dolayı tartışmasının bir kişiyi memnun edeceğini unutmamak lazım. Bundan sonraki süreçte İYİ Parti ile iyi ilişkilerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.