Ermenistan Dış İlişkiler Komitesi üyesi Cumhuriyet'e değerlendirdi: İki temel talebimiz var...

14 Ekim 2022 Cuma, 12:10

Türkiye ve Ermenistan devlet başkanları uzun bir zaman sonra 6 Ekim'de Prag'da yapılan Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı çerçevesinde bir araya geldi. Taraflar, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik süreci ele aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in katılımıyla gerçekleşen toplantı, bu formatta yapılan ilk görüşme olmasının yanı sıra Erdoğan ile Paşinyan arasında yapılan da ilk yüz yüze görüşme.

Erdoğan, toplantı sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin normalleşmeye dair herhangi bir ön şartı olmadığını belirterek, "Sınır kapıları açılacaksa hemen açarız" dedi.

Ermenistan tarafı, Türkiye ile normalleşmenin hız kazanmasını ve bir an önce diplomatik ilişkilerin tesis edilerek sınırların açılmasını talep ediyor. Azerbaycan’la sıkı bir koordinasyon içinde olduğu gözlemlenen Türk tarafı ise Ankara ve Erivan arasında yürütülen normalleşme sürecini Erivan ile Bakü arasında yapılacak kalıcı bir barış antlaşmasına paralel yürütmek istiyor.

Ermenistan Ulusal Meclisi Dış İlişkiler Daimi Komitesi üyesi ve iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi Milletvekili Sargis Khandanyan, iki ülke ilişkilerine dair son durumu Cumhuriyet'e değerlendirdi.

"İRADE GÖSTERMELİYİZ..."

Khandanyan, Cumhuriyet'e demecinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için atılacak adımlarda "iradeli" davranılması gerektiğini ifade etti.

Khandanyan, "Kararlı bir irade varsa bir günde de ilişkilerde tam normalleşme gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.

Khandanyan, "Doğrudan hava kargo taşımacılığının başlatılması" ve "üçüncü ülke vatandaşlarına kara sınırının açılması" konusunda iki ülkenin özel temsilcileri tarafından mutabakata varılan iki anlaşmanın "hızlı" bir şekilde uygulanmasını ve "geciktirilmemesi" gerektiğini vurguladı.

Her iki ülkeden diplomatik pasaport sahiplerine kara sınırının açılmasını önerdiklerini belirten Khandanyan, "Ülkelerimiz arasında doğrudan temasları daha da kolaylaştırmak istiyorsak bunun mantıklı bir adım olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Khandanyan, Türkiye'nin bu öneriye "olumlu bir yanıt" vereceğini umduklarını söyledi.

İKİ TEMEL TALEP

Ermenistan'ın, Türkiye'den beklentileri olduğuna işaret eden Khandanyan, bu beklentilerin Türkiye-Ermenistan sınırının açılması ve ilişkilerin ön koşulsuz başlatılması olduğunu ifade etti.

Khandanyan, "Beklentilerimiz çok basit: Sınırın açılması ve iki taraftan da ön koşulsuz diplomatik ilişkilerin kurulması" dedi.

"AZERBAYCAN İLE BARIŞ ANLAŞMASI MÜMKÜN"

Khandanyan ayrıca, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir barış anlaşmasının "mümkün" olduğunu dile getirdi.

İki ülke arasında barış anlaşması imzalanması için çalıştıklarını kaydeden Khandanyan, "Buna inanıyoruz ve bunu başarmak için büyük çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Khandanyan, barışın tek taraflı gerçekleşmeyeceğini belirterek, "Azerbaycan'ın da bu konuda çaba göstermesi gerekiyor. Maalesef bunu göremedik. Bunun değişeceğini umuyoruz" diye konuştu.