Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: Özel temsilciler konusunda bir anlaşmaya varılmadı
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hunanyan, iki ülkenin özel temsilcileri arasında buluşma için henüz bir anlaşmaya varılmadığını söyledi.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanyan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.
Vahan Hunanyan, Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "İki ülke özel temsilcilerinin en son Türkiye'de ve Ermenistan'da bir araya gelme konusunda mutabık kaldıklarını" belirten açıklamasını yalanladı.
Hunanyan, Prag'da düzenlenen görüşme sırasında özel temsilcilerin Türkiye veya Ermenistan'da bir araya gelmesi konusunda "herhangi bir anlaşmaya varılmadığını" söyledi.
Armenpress'in aktardığına göre Hunanyan, "Prag'da düzenlenen görüşme sırasında Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecinin özel temsilcilerinin Türkiye veya Ermenistan'da bir araya gelmesi konusunda herhangi bir anlaşmaya varılmadı" dedi.
Çeşitli önerilerin masaya yatırıldığını kaydeden Hunanyan, "Hususi pasaport sahiplerine sınırın açılması da dahil olmak üzere çeşitli önerilerde bulunuldu. Bu önerilerin masaya yatırılması konusunda anlaşmaya varıldı" diye konuştu.
ÇAVUŞOĞLU NE DEMİŞTİ?
Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir canlı yayın programında, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine ilişkin bir soruya "Bizim Ermenistan'la şu anda imzalayacağımız bir anlaşma yok ya da bir anlaşma üzerine müzakeremiz yok. İlişkilerin normalleşmesi için hangi adımları atacağız, hangi güven arttırıcı adımlar atılacak, bunları konuşuyoruz ve atıyoruz Ermenistan'la" yanıtını verdi.
Çavuşoğlu, özel temsilcilerin en son Türkiye'de ve Ermenistan'da bir araya gelme konusunda mutabık kaldıklarını ve Prag'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yaptığı ikili görüşmede de bunu teyit ettiğini, bundan sonraki toplantıların, görüşmelerin Türkiye'de ve Ermenistan'da olacağını söyledi.
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