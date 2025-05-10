Erol Eğrek, Ahmet Çalık’ın 'iftira' suçlamasından beraat etmiş

Yayınlanma: 10.05.2025 - 16:34

Güncelleme: 10.05.2025 - 16:34

Çalık Holding’in Şişli’deki merkez binası önünde güvenlik görevlileri olduğu öne sürülen kişilerce darp edildikten sonra hayatını kaybeden Erol Eğrek’in, Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’ın “iftira” suçlamasıyla açtığı davadan beraat ettiği öğrenildi.

Eğrek, 10 yıl boyunca alamadığı tazminatını talep etmek için şirket binası önüne gitmiş, burada uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Olayın ardından Çalık Holding tarafından yapılan açıklamada, Eğrek’in haklarını aldığı, ancak şirkete yönelik asılsız iddialarda bulunduğu öne sürülmüştü.

Eğrek'in Facebook hesabından geçmişte paylaştığı bir gönderide, Ahmet Çalık'ın Eğrek hakkında 'iftira' suçlamasıyla şikayetçi olduğu ancak ilk derece mahkemesiyle birlikte itiraz üzerine gidilen bölge adliye mahkemesinin de Eğrek'in beraatine karar verildiği görüldü.

BERAATİ KESİNLEŞTİ

Belgeye göre, Ahmet Çalık'ın şikayeti üzerine açılan dava, 2023'te sonuçlandı. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesi Eğrek'in beraatine hükmetti. Ancak Çalık ve avukatları karara itiraz etti. Bunun üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne taşındı. İstinaf başvuruyu esastan reddederek Eğrek hakkındaki beraat kararını kesin olarak onayladı.