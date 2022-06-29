Erol Evcil kimdir? 'Demir Yumruk' operasyonu nedir?

29 Haziran 2022 Çarşamba, 15:58

2 Mayıs 1966 yılın da Mudanya'da doğan Erol Evcil, 1997 yılında Asker kaçağı olarak yakalanmış ve hapse girmiştir.

Haziran 1997'de Orta Doğu ve Balkanlar'ın en büyük entegre zeytin fabrikasını kurduğunu kamuoyuna ilan eden Evcil'in, adı kısa sürede "Zeytin Kralı"na çıktı. Alaattin Çakıcı'nın arkadaşı olduğu bilinen Evcil'in bu ilişkileri sayesinde kamu bankalarından rahatlıkla kredi aldığı da ortaya çıktı. Evcil ayrıca Adil Öngen'in arabasının kurşunlanması olayında Çakıcı'yı azmettirdiği gerekçesiyle suçlandı ve hakkında 8 yıl 9 ay hapis istemiyle dava açıldı.

NESİM MALKİ CİNAYETİ



Nesim Malki cinayetini azmettirdiği gerekçesiyle tüm dünyada İnterpol tarafından aranan Erol Evcil, 28 Kasım 1999'da Bursa'da bir villaya düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Uzun süre Bursa'da sorgulanan Evcil'in son bir yıldır Bursa'da saklandığı ortaya çıktı. Evcil, Bursa Emniyeti'nde verdiği ifadede Malki cinayetini azmettirdiğini itiraf etti.

İstanbul DGM'de de sorgulanan Evcil, Kartal Özel Tip Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Malki cinayeti ve Türkbank'ın resmi ihalesine fesat karıştırmak iddiasıyla yapılan soruşturma sonucunda, İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Evcil hakkında kamu davası açıldı.

İddianamede, Evcil'in 'suç işlemek için çete oluşturmak', 'taammüden adam öldürmeye azmettirmek', 'tehditle menfaat sağlamak' suçlarından bir kez idam ve 27 yıldan 44 yıla kadar da hapis cezasına çarptırılması istendi.

Evcil, 27 Mart 2000'de Malki cinayetinin azmettiricisi olarak DGM'de hakim karşısına çıktı. Evcil, iddianamenin üç gün önce kendisine ulaştığını söyledi ve savunmasının hazırlanması için süre talep etti.Evcil, 3 Nisan 2000'de Türkbank ihalesine fesat karıştırmak iddiasıyla yargılandığı davada tahliye edildi.2009’da tahliye olan Evcil, 2011 yılında Nesim Malki cinayeti ile ilgili tekrar tutuklandı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu iddiasıyla hakkında verilen 6 yıl 8 ay hapis cezasının kesinleşmesi sonrası 2015’te tekrar tutuklandı. Erol Evcil 2018 yılında tahliye edildikten 1 gün sonra tekrar tutuklandı.

Erol Evcil soyadını mahkeme kararı ile Eşrefoğlu olarak değiştirdi.

EROL EVCİL, GÜLBEN ERGEN İLİŞKİSİ

Erol Evcil'in Nesim Malki cinayetinden tutuklanmasının ardından o dönem sevgilisi olan ünlü şarkıcı Gülben Ergen de gözaltına alınmıştı. Gülben Ergen o dönem verdiği bir röportajda; Evcil ile Bursa'da tanıştığını, 4 yıla yakın bir süre ilişki yaşadığını ancak Evcil'in karıştığı suçlara dair bir bir bilgisi olmadığını anlatmıştı. Gülben Ergen o dönem TGRT'de yayınlanan ve başrolünü Kadir İnanır ile birlikte paylaştığı Marziye dizisinde rol alıyordu.

HALİL FALYALI CİNAYETİNDE EROL EVCİL AYRINTISI

8 Şubat 2022 tarihinde Kıbrıs'ta meydana gelen Halil Falyalı suikastının tetikçisi olduğu gerekçesiyle yakalanan Veysel Sare'nin 2 yıl Erol Evcil’in korumalığını yaptığı öğrenilmişti. İddilara göre; Veysel Sare ise verdiği ifadede, Cengiz Şener'in Erol Evcil'in yakın koruması olduğunu ve kendisine, 'Seni Kıbrıs'a göndermek istiyorum. Erol Abin için gider misin?' demişti.

DEMİR YUMRUK' OPERASYONU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, demir çelik sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet' ve '213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, demir çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütü tespit etti. Suç örtülerinin demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3’üncü şahıslar üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Firmaların düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı 'Demir Yumruk' isimli operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda ilk gün 291 şüpheli gözaltına alındı. Bugün gözaltı sayısı 301'e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında suç örgütlerinin liderleri Erol Evcil, Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak da yer aldı. Yapılan arama çalışmalarında ise yaklaşık 4 kamyon dolusu belge ve ziynet eşyası ile bavullar içinde 500 milyon lira ele geçirildi.

EVCİL, ANKARA EMNİYETİ'NE GETİRİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan Erol Evcil'in, İskenderun'da kaldığı rezidansta kaçmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi. Erol Evcil'in liderliğini yaptığı çetenin ise yöneticileri maddi açıdan zor durumdaki fabrikaları hedef aldığı tespit edildi. Çetenin, bu fabrikaları, taşınmazları haciz olmaması için kiraladığı saptandı. Çeteye ait iş yerlerinde ise 25 milyon lira ele geçirildi. Erol Evcil ve diğer 2 örgüt lideri, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin, yaklaşık 1 hafta sürecek ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.