Erol Manisalı'nın eşi Nuriye Manisalı: ‘İki eli kanda olsa yine de yazardı’

31 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

Akademisyen, yazar ve gazetemizin 25 yıllık köşe yazarı 82 yaşındaki Prof. Dr. Erol Manisalı, 29 Ekim’de yaşamını yitirdi. Nuriye Manisalı, Erol Manisalı’nın vefatının ardından Cumhuriyet’e konuşurken eşinin Atatürkçü, Aydınlanmacı ve cesur kimliğine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Manisalı, gazetemizdeki ilk yazısını 21 Ekim 1997’de “Bıçak Sırtı” isimli köşesinde “Cumhuriyet’e merhaba” diyerek yazdı.18 Ekim’deki son yazısına kadar 25 yıl boyunca yazmaya devam eden Manisalı, büyük Atatürkçü, Aydınlanmacı ve bilim insanıydı.

"HASTA YATAĞINDA YAZDI"

Çok sayıda ödülü ve 40’ın üzerinde kitabı olan Manisalı’nın vefatının ardından eşi Nuriye Manisalı, son günlerini Cumhuriyet’e anlattı. En zor zamanlarında bile yazılarını aksatmadığını dile getiren Manisalı, “İki eli kanda da olsa ne yapıp o yazılarını yazıyordu. En kötü, o elle yazıyordu ben de bilgisayara geçiriyordum. Sonra mutlaka kontrol eder, cümle düşüklüklerine dikkat ederdi. Onun en önemli görevlerinden biri yazılarıydı. Cumhuriyet’teki son yazısı 18 Ekim’de yayımlandı. O yazıyı da hasta yatağından yazdırdı” dedi. Uyutulmadan bir gün önce aralarında geçen konuşmaya da değinen Manisalı, “Yoğun bakımdayken bana, ‘Bugün günlerden ne?’ diye sordu. Cuma olduğunu söylediğimde de şaşırıp ‘Yazımı hemen yazmam gerekiyor’ dedi. Yazıyı kafasında tasarladıysa yazabileceğimi söyledim. Çok sevinerek tasarlayacağını söyledi. Ancak, o gece uyuttular” diye konuştu.

"ÇOK ANLAMLI GÜN"

Manisalı’nın Cumhuriyetin 99’uncu yılı 29 Ekim’de vefat etmesinin çok anlamlı olduğunu söyleyen Manisalı, “Bir okuru sosyal medyada ‘Herhangi bir gün ölseydi biz onun ölüm yıldönümünü günlük telaş içerisinde atlayabilirdik. Ancak, 29 Ekim’de öldüğünü hiçbir zaman unutmayacağız. Cumhuriyeti kutlarken onu da anacağız’ yazmış. Bu çok hoşuma gitti. Çünkü, Cumhuriyet onun için çok önemliydi. Gerçek bir ulusalcıydı” dedi.

YARIN UĞURLUYORUZ

Erol Manisalı, yarın saat 10.30’da İstanbul Üniversitesi’nin merkez binasındaki ilk törenin ardından, saat 13.00’te gazetemizde anılacak. Manisalı, Zincirlikuyu Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından ise toprağa verilecek.