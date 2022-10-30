Gazetemiz yazarı Erol Manisalı yaşamını yitirdi; Ergenekon iftirasına uğramıştı

30 Ekim 2022 Pazar, 12:35

Yazar, akademisyen ve gazetemizde 25 yıldır yazdığı köşe yazılarıyla okuruyla buluşan Prof. Dr. Erol Manisalı dün yaşama veda etti. İstanbul’da 1940’ta dünyaya gelen Manisalı, London School of Economics’ten mezun oldu. Manisalı, 1975’te profesör unvanını aldı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapan Manisalı, aynı kurumun Avrupa ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nin başkanlığını da üstlendi. Yurtiçinde ve İngiltere, ABD, Japonya, Almanya, İsviçre, Hollanda, Belçika, Avusturya, Norveç ile Mısır’da çok sayıda konferans verdi ve uluslararası konferanslarda aktif katılımcı olarak bulundu.

Uluslararası iktisadi ve siyasi İlişkiler ile Türkiye-Avrupa ilişkilerinde uzmanlaşan Prof. Dr. Manisalı, bu konularda araştırmalara ve 40’ın üzerinde kitaba imza attı. Manisalı, uzmanlık alanlarının yanı sıra, uluslararası konularda ve Türkiye’nin ekonomik durumuna, dış ilişkilerine ilişkin kitaplar yayımladı. Yakın dostu şair ve yazar Attila İlhan ile olan sohbetlerini içeren “Attila İlhan’la 1000 Saat” kitabı da büyük ilgi görmüştü. Manisalı’nın çoğu yurtdışında bulunan akademik dergilerdeki makalelerinin yanında, gazete ve dergilerde de çok sayıda makalesi yayımlandı. Manisalı, Avrupa ülkelerinin hemen hepsinde, ABD, Çin, Japonya ve Mısır’da onlarca konferanslar verdi ve çok sayıda seminere katıldı. Yerli ve yabancı medyada çok sayıda televizyon programına katıldı ve güncel gelişmeler hakkında kamuoyunu aydınlattı.

PEK ÇOK ÖDÜLÜ VARDI

1970’lerden itibaren birçok araştırmaya imza atan Prof. Dr. Erol Manisalı’nın başlıca araştırmaları şunlardır: Otomotiv Sanayisinin AET Karşısındaki Durumu, Türkiye’de Demir-Çelik Sanayisi ve AET Karşısındaki Rekabet Koşulları, İlaç Sanayisinin AET Karşısındaki Durumu, Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli Sanayinin Geleceği, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Bölgesel İşbirliği.

Economist, Newsweek, L. Expansion, L’Heb’do (İsviçre), Wall Street Journal, die Welt, F.A. Zeitung, die Presse; BBC, ITV, Deutsche Welle gibi yabancı medya kuruluşlarında da açıklamaları, değerlendirmeleri ve söyleşileri yayımlandı ve pek çok ödülün de sahibi olan Manisalı, son olarak Fatih’ten Beyoğlu’na Benim İstanbul’um (Tarihçi Kitabevi) adlı bir kitap yayımlamıştı. Manisalı son kitabı hakkında, “Fatih’ten Beyoğlu’na Benim İstanbul’um’u yazdım çünkü gözümü açtığım Haseki Hastanesi’nden Beyazıt’ta üniversitede 50 yıllık öğrenimi ve akademik hayatımı yaşadığım bu mekân aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin, Ortadoğu’nun, Avrupa’nın hatta dünyanın uzantısı olan olaylar dizisinin bir parçası oldu” ifadelerini kullanmıştı.

ERGENEKON İFTİRASINA UĞRAMIŞTI

Manisalı, 13 Nisan 2009'da Ergenekon kumpası kapsamında gözaltına alındı. Daha sonra mahkemeye sevk edilen Erol Manisalı tutuklandı. 4 Haziran 2009 Perşembe günü cezaevinde rahatsızlanan Manisalı'nın beyin damarlarında tıkanıklık saptandı. Muayene sırasında vücudunda bir kitle belirlenen Manisalı'ya kanser teşhisi konuldu ve geçirdiği operasyonla kanserli doku alındı. Daha sonrasında avukatlarının sağlık sorunları nedeniyle tahliye talebini değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Erol Manisalı'nın tahliyesine karar verdi. 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında Manisalı, dokuz yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

TAM 25 YILLIK BİR KÖŞE...

Manisalı’nın Cumhuriyet’teki ilk köşe yazısı ise “Bıçak Sırtı’ ismiyle 21 Ekim 1997”de yayımlandı.

Gazetemizin yazarı Erol Manisalı’nın “Sansür, demokrasi ve araçlar” başlıklı son yazısı da 18 Ekim 2022’de yayımlandı.

Troya Flklor Araştırmalı Derneği'nin 2019'da düzenlediği 26. Troya Kültür-Sanat Ödülleri töreninde Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemizin imtiyaz sahibi Alev Coşkun’a Atatürkçülük Ödülü’nü yazarımız Erol Manisalı vermişti.

MANİSALI’NIN BASTONLARI

Yazarımız Erol Manisalı’nın Vefa Lisesi’nde okuduğu yıllarda yargıç olan dedesi Hüseyin Bey’den miras kalan gümüş başlı bastonla başladığı bir baston koleksiyonu vardı. Schneidertempel Sanat Merkezi’nde 22 Nisan 2022’de okurları ve yakınlarının katıldığı 25 adet antika baston sergilendi. Manisalı, koleksiyoner olmasının yanında baston tasarımları da yapıyordu. Manisalı’nın, “Erol Manisalı’nın Bastonları” adlı bir kitabı da bulunuyor.