Erol Özvar kimdir? YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar kaç yaşında, nereli?

Rekabet Kurulu ve Yükseköğretim Kuruluna atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte Rekabet Kurulu Üyeliğine Ayşe Uslu Cevlek, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına ise tekrar Prof. Dr. Erol Özvar seçildi. Peki, Erol Özvar kimdir? YÖK Başkanı Erol Özvar kaç yaşında, nereli?

PROF. DR. EROL ÖZVAR KİMDİR?

Erol Özvar, 8 Haziran 1966 yılında Bakırköy, İstanbul'da dünyaya geldi. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimini aynı şehirde tamamladı. 1998'de Marmara Üniversitesinde "17. Yüzyılda Osmanlı Taşra Maliyesi'nde Değişim: Rum Eyaletinde Hazine Defterdarlığından Voyvodalığa Geçiş" konulu doktora tezini sundu. Hâlen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde öğretim üyesidir.

PROF. DR. EROL ÖZVAR'IN KARİYERİ

Özvar, Türk Tarih Kurumu'nun bilim kurulu üyeliği yaptı ve Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliği'nin idare kurulu üyesidir. Uluslararası iktisat tarihi kurumunun bilim kurulu üyesidir (Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica F. Datini-İtalya). İktisat Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Erol Özvar evli ve üç çoçuk babasıdır. 30 Temmuz 2021 tarihli ve 374 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı olarak seçilmiştir.