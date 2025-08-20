Ünlü isimlerin kuyumculuğunu yapan Ersan Gülmez gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Gülmez hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Peki, Ersan Diamond olarak da bilinen Ersan Gülmez kimdir? Ersan Gülmez neden gözaltına alındı?

ERSAN GÜLMEZ (ERSAN DIAMOND) KİMDİR?

Ersan Diamond, gerçek adı Ersan Gülmez olan, mücevher, takı ve saat satan ve sosyal medya fenomeni olarak tanınan bir isimdir. Aslen Elazığlıdır ve İstanbul'da yaşamaktadır. Kuyumculuk mesleğini sürdürmekte olan Ersan Diamond, sosyal medyada lüks mücevher ve saat tanıtımları yapan ve çok sayıda ünlüye satış yapan biri olarak bilinmektedir. Instagram'da 755 bin takipçisi vardır. Ayrıca, daha önce "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasına da katılmıştır.



ERSAN GÜLMEZ NEDEN GÖZALTINDA?

Ersan Gülmez'in silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.



O VİDEO GÜNDEM OLMUŞTU

Ersan Gülmez geçtiğimiz günlerde deste deste paralarla video çekmişti.