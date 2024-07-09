Ersan Şen: Bu kadar tepki beklemiyordum, pişmanım

Yayınlanma: 09.07.2024 - 09:41

Güncelleme: 09.07.2024 - 09:48

Eylem Tok davasıyla ilgili "Şartlarda anlaşırsak olur. Herkesin savunulmaya hakkı vardır. İnsanlar avukatları, temsil ettiği kişilerle özdeşleştirmemeli" diyen ceza hukukçusu Ersan Şen, sözlerine yönelik bir soruya cevap verdi.

Kübra Par'ın "Eylem Tok’un oğlunu savunur musunuz? diye sormuştum. Siz de 'Anlaşırsak savunuruz' dediniz. İki gün boyunca linç yediniz. Eylem Tok size o programdan sonra ulaşmaya çalıştı mı?" sorusu üzerine Şen "Yok hayır öyle bir teklif yok. Biz faili savunuyoruz, millet tepki gösteriyor. Niye anlamadım. Avukatlık refleksi ile cevap verdim. Şartlar deyince maddi şartlar anlamayın. İnsanlar tutuklanmak istemeyebilir. Avukatla oturduğunuzda maddiyatı konuşmazsınız. Size ne sağlayabilir? Bunu konuşursunuz. Pişman oldum. O kadar insanın tepki göstereceğini tahmin edemedim. Öyle bir tepkiyle karşılacağımı bilseydim yorum yapmazdım" dedi.