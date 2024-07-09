Ersan Şen: Bu kadar tepki beklemiyordum, pişmanım

İstanbul'da 1 Mart'ta Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurtdışına kaçıran annesi Eylem Tok için "Şartlar uygun olursa davayı alabilirim" diyen ceza hukukçusu Ersan Şen, "Bu kadar tepki beklemiyordum, pişmanım" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2024 - 09:41
Ersan Şen: Bu kadar tepki beklemiyordum, pişmanım
Abone Ol google-news

Eylem Tok davasıyla ilgili "Şartlarda anlaşırsak olur. Herkesin savunulmaya hakkı vardır. İnsanlar avukatları, temsil ettiği kişilerle özdeşleştirmemeli" diyen ceza hukukçusu Ersan Şen, sözlerine yönelik bir soruya cevap verdi. 

Kübra Par'ın "Eylem Tok’un oğlunu savunur musunuz? diye sormuştum. Siz de 'Anlaşırsak savunuruz' dediniz. İki gün boyunca linç yediniz. Eylem Tok size o programdan sonra ulaşmaya çalıştı mı?" sorusu üzerine Şen "Yok hayır öyle bir teklif yok. Biz faili savunuyoruz, millet tepki gösteriyor. Niye anlamadım. Avukatlık refleksi ile cevap verdim. Şartlar deyince maddi şartlar anlamayın. İnsanlar tutuklanmak istemeyebilir. Avukatla oturduğunuzda maddiyatı konuşmazsınız. Size ne sağlayabilir? Bunu konuşursunuz. Pişman oldum. O kadar insanın tepki göstereceğini tahmin edemedim. Öyle bir tepkiyle karşılacağımı bilseydim yorum yapmazdım" dedi.

 


Ersan Şen haberleri Eylem Tok haberleri oğuz murat aci haberleri

İlgili Haberler

Ersan Şen'den 'Eylem Tok' sorusuna yanıt: 'Şartlarda anlaşırsak olur'

Ersan Şen'den 'Eylem Tok' sorusuna yanıt: 'Şartlarda anlaşırsak olur'
Ersan Şen yine 'şartlar' dedi: Yavuz Ağıralioğlu ile parti mi kuruyor?

Ersan Şen yine 'şartlar' dedi: Yavuz Ağıralioğlu ile parti mi kuruyor?
Ezgi Apartmanı Davası’nda gergin duruşma... Ersan Şen’in sözleri tepki çekti: 'Kahramanmaraş’ın medar-ı iftiharı olmuş insanlar'

Ezgi Apartmanı Davası’nda gergin duruşma... Ersan Şen’in sözleri tepki çekti: 'Kahramanmaraş’ın medar-ı iftiharı olmuş insanlar'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler