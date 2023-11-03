Prof. Dr. Ersan Şen'den şaşırtan 'Dilan Polat' çıkışı: 'Servet sahibi olmak suç değil'

Yayınlanma: 03.11.2023 - 16:13

Güncelleme: 03.11.2023 - 16:13

Kara para aklama iddialarıyla gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında yaşanan gelişmeler devam ederken Sözcü TV’de yayımlanan Sokağın Sözü programına da konu oldu.

Programın gündemi arasında kara para aklama suçlamaları ile gözaltına alınan çift vardı.

ERSAN ŞEN'İN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Programda konuşan Ceza Hukuku Profesörü Ersan Şen’in açıklamaları ise ayrıca tartışma yarattı. Gazetecilere tepki gösteren Şen, gözaltındaki çifti savunduğu ifadeler duyuldu.

ŞEN: SIZ YARGI MAKAMI MISINIZ?

Gazetecilere yönelik “Siz yargı makamı mısınız?” diyen Şen, “Suçsuzluk masumiyet karinesinin devam ettiği yerde, sosyal medya paylaşımları üzerinden cezalandırmak doğru değil. Servet sahibi olmak suç değil” ifadelerini kullandı.

Öte yandan programda İsmail Saymaz’a da yüklenen Şen, “İsmail sen dosyayı gördün mü? Sen de yargısız infaz yapıyorsun” şeklinde konuştu.