Ertan Saban kimdir, kaç yaşında? Ertan Saban filmleri ve kariyeri...

25 Ağustos 2022 Perşembe, 18:15

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde canlandırdığı Sadi karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ertan Saban, sosyal medya kullanıcıları tarafından yakın takibe alındı. İşte, ünlü isme dair merak edilenler...

ERTAN SABAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

4 Aralık 1977'de Üsküp'te doğan Ertan Saban, Makedonya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Uzun yıllar kardeşi Erman Saban ve Luran Ahmeti ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıkarak, oyunculuğunu güçlendirmiştir.

Türkiye'ye gelerek dizi oyunculuğuna ağırlık veren Saban, Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcının Karısı, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat, Kurtlar Vadisi Pusu, Mutlu Ol Yeter adlı dizilerde ve Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları ve Limonata adlı sinema filmlerinde rol aldı. Şu an, Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı dizide rol almaktadır.

44 yaşındaki ünlü oyuncu, 2008 yılında “Başka Semtin Çocukları” filmiyle 4. Kaunos Altın Aslan Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü almıştır.

ERTAN SABAN ÖZEL YAŞAMI

Ertan Saban, 3 Haziran 2016 günü kendisi gibi oyuncu Ebru Özkan'la evlenmiştir. Çiftin, Biricik Saban adında bir kızı vardır.

ERTAN SABAN'IN YER ALDIĞI İŞLER

Televizyon:

Vo svetot na bajkite

Sultan Makamı

Azize

Savcının Karısı

Sağır Oda

Elveda Rumeli

Kılıç Günü

Karakol

Bir Kadın Tanıdım

Sakarya Fırat

Görüş Günü Kadınları

Hatasız Kul Olmaz

Mutlu Ol Yeter

Büyük Sürgün Kafkasya

Kurtlar Vadisi Pusu

Mehmed: Bir Cihan Fatihi

Avlu

Gel Dese Aşk

Son Nefesime Kadar

Gelsin Hayat Bildiği Gibi

Sinema: