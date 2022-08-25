Ertan Saban kimdir, kaç yaşında? Ertan Saban filmleri ve kariyeri...
Oyuncu Ertan Saban, son zamanların en çok beğenilen ve sosyal medyada paylaşılan isimlerinden. Peki, büyük bir hayran kitlesi olan oyuncu Ertan Saban kimdir, kaç yaşında? Ertan Saban filmleri ve kariyeri...
Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde canlandırdığı Sadi karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ertan Saban, sosyal medya kullanıcıları tarafından yakın takibe alındı. İşte, ünlü isme dair merak edilenler...
ERTAN SABAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
4 Aralık 1977'de Üsküp'te doğan Ertan Saban, Makedonya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Uzun yıllar kardeşi Erman Saban ve Luran Ahmeti ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıkarak, oyunculuğunu güçlendirmiştir.
Türkiye'ye gelerek dizi oyunculuğuna ağırlık veren Saban, Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcının Karısı, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat, Kurtlar Vadisi Pusu, Mutlu Ol Yeter adlı dizilerde ve Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları ve Limonata adlı sinema filmlerinde rol aldı. Şu an, Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı dizide rol almaktadır.
44 yaşındaki ünlü oyuncu, 2008 yılında “Başka Semtin Çocukları” filmiyle 4. Kaunos Altın Aslan Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü almıştır.
ERTAN SABAN ÖZEL YAŞAMI
Ertan Saban, 3 Haziran 2016 günü kendisi gibi oyuncu Ebru Özkan'la evlenmiştir. Çiftin, Biricik Saban adında bir kızı vardır.
ERTAN SABAN'IN YER ALDIĞI İŞLER
Televizyon:
- Vo svetot na bajkite
- Sultan Makamı
- Azize
- Savcının Karısı
- Sağır Oda
- Elveda Rumeli
- Kılıç Günü
- Karakol
- Bir Kadın Tanıdım
- Sakarya Fırat
- Görüş Günü Kadınları
- Hatasız Kul Olmaz
- Mutlu Ol Yeter
- Büyük Sürgün Kafkasya
- Kurtlar Vadisi Pusu
- Mehmed: Bir Cihan Fatihi
- Avlu
- Gel Dese Aşk
- Son Nefesime Kadar
- Gelsin Hayat Bildiği Gibi
Sinema:
- Kako los son
- Kako ubiv svetec
- Kontakt
- The Net
- Gölgesizler
- Başka Semtin Çocukları
- Hayde Bre
- Balkan Is Not Dead
- Benimle Oynar mısın?
- Limonata
- Acı Kiraz
- İnternet
- Şeref Bey
- Yakamoz
İlgili Haberler
- Alpay Ekler kimdir, kaç yaşında? Alpay Ekler neden hayatını kaybetti, cenazesi ne zaman?
- Dele Alli kimdir, kaç yaşında? Dele Alli hangi takımda oynuyor, performansı nasıl? Dele Alli'nin uçağı kaçta, ne zaman geliyor?
- Elayis Tavşan kimdir, kaç yaşında, nereli? Elayis tavşan hangi takımlarda oynadı?
-
Video Haberler
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
- 2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında
- Esenyurt'ta can pazarı kamerada
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
- Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpe
En Çok Okunan Haberler
-
- İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi
- Trafikte ve karayollarında son durum
- 'Ses kayıtlarını yayınladığımda... '
- 50 metrelik ‘gemicik’ ilk kez görüntülendi
- Sedat Peker'den art arda paylaşımlar...
- Ünlü Şef Mehmet Özer'den üzen haber
- Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!
- Akşener canlı yayında açıkladı!
- İşte Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği o manşet
- 'Umarım Peker'in ifşaları doğru çıkmaz'