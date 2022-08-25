Alpay Ekler kimdir, kaç yaşında? Alpay Ekler neden hayatını kaybetti, cenazesi ne zaman?

25 Ağustos 2022 Perşembe, 16:47

Alpay Ekler 1964 yılında Üsküdar'da doğdu. Ekler, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Bölümü'nde okudu. 1989'da Ümraniye'de "Tiyatro Merdiven"i kurdu. Dedesi Münir efendinin çırağı Kuklacı, ortaoyuncu ve Karagöz ustası Hayali İhsan Dizdar'a çırak oldu. 1996 yılında profesyonel olarak "Karagöz" oynatmaya başladı. Çocuk Vakfı Karagöz Okulu'nda Aşıklar oyununu güncelleyerek birinci oldu. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden sonra ilk kez BITEF 2000 uluslararası tiyatro festivaline davet edildi ve Türkiye'yi temsil etti.

ALPAY EKLER'İN YAZDIĞI OYUNLAR



2002 yılında tekrar "Tiyatro Merdiven"e döndü. 2007 yılında "Soyunun Savaşa" adlı oyunu yazdı, Aşk Grevi adlı oyunu yönetti . Hıyarapol adlı oyunu yazdı yönetti ve müziklerini yaptı. (2011)"Ne Oldu Bize" adlı oyunu yazdı yönetti. (2012)"Mada" adlı oyunu yazdı, oyun Tiyatro Merdiven'de Ruşen Gülen rejisi ile sahnelendi. (2013) Büchner'in Woyzeck adlı bitmemiş oyununun tüm müsveddelerini çevirerek yeni bir metin oluşturdu ve Tiyatro Merdiven de sahneledi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Gösteri Sanatları Merkezi'nde 8-12 yaş grubunda "Aşkın Gözü Kördür", "Bizim aklımız Ermez", "Bu da Bizim Hamlet", "İletişim Parodileri" adlı oyunları yazdı ve yönetti. Yine Gösteri Sanatları Merkezi'nde "Sürgün" ve "Bir Gül Koşusu" adlı oyunları yönetti. Özel talep üzerine Üstün İnanç'ın İbrahim Müteferrika adlı oyununu yönetti, dekor ve kostümlerini yaptı. Hem oynatım hem yapım anlamında ahşap Türk kuklası geleneğini tekrar canlandırdı. Kurduğu atölyede hem ürünler verdi hem de yeni sanatçıların yetişmesi yolunda olanak sağladı.

Çocuklar için "Karagöz Ay'a gidiyor", "Karagöz Plaj Bekçisi", "Karagöz Kitap Kurdu", "Karagöz ağaç dikiyor", "Ava giden avlanır" adlı modern karagöz oyunlarını yazdı ve müziklerini besteledi.2000-2006 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Gösteri Sanatları Merkezi'nde "Kukla- Karagöz yapım ve oynatım" dersleri vermiştir.

2005 yılında Uluslararası Kukla Birliği UNIMA Milli Merkezi tarafından "En Başarılı Kukla ve Karagöz Sanatçısı" seçilmiştir. Sanatçı ayrıca 2001-2003 yılları arasında İstanbul Şehir Tiyatroları Repertuvar Kurulu üyeliği de yapmıştır. 2008 Yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Gölgenin Renkleri adlı kitabın Tasvir tasnifinde ekspertiz olarak çalışmış ve Karagöz Tasvir sanatı adlı makalesi ile yayına katkıda bulunmuştur. 2007 yılından bu yana da Kocaeli Üniversitesi Sahne sanatları Bölümünde Geleneksel Türk Tiyatrosu öğretim görevlisi olarak eğitim veren sanatçı, 2008 Yılında UNIMA Milli Merkezi İstanbul şubesinin oluşumuna kurucu olarak katkıda bulunmuştur.

ALPAY EKLER NEDEN ÖLDÜ?

Alpay Ekler 58 yaşında hayatını kaybetti.

Bakanlık tarafından Twitter'da yapılan paylaşımda "Karagöz sanatçımız Hayali Alpay Ekler'in vefatını üzüntüyle öğrendik. 2022 yılında 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ilan ettiğimiz sanatçımızı geleneksel Türk tiyatrosuna katkılarıyla hatırlayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sanat camiamıza baş sağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Akademisyen, sanatçı, oyuncu dostları ve öğrencileri de sosyal medya hesaplarında Hayali Ekler için taziye mesajları paylaştı.

ALPAY EKLER'İN CENAZESİ NE ZAMAN?

Ekler'in cenazesi yarın öğlen namazını müteakip, Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.











