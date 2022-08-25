Dele Alli kimdir, kaç yaşında? Dele Alli hangi takımda oynuyor, performansı nasıl? Dele Alli'nin uçağı kaçta, ne zaman geliyor?

25 Ağustos 2022 Perşembe, 01:23

Futbol camiasında transfer dönemi devam ederken, son hamle Beşiktaş'tan geldi. Ünlü futbolcu 'Dele Alli' transferi için harekete geçen takımda sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte, siyah-beyazlıların heyecanla beklediği o isme dair merak edilenler...

DELE ALLİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Bamidele Jermaine Alli (d. 11 Nisan 1996) Premier League takımlarından Everton'da ve İngiltere millî futbol takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Nijerya asıllı İngiliz futbolcudur. Babası Kenny'nin, Dele'nin doğumundan bir hafta sonra Amerika'ya taşındığı biliniyor. Dele eğitim hayatını Stantonbury Kampüsü ve Wolverton'daki Radcliffe Okulu'nda geçirdi.

DELE ALLİ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR, PERFORMANSI NASIL?

Ünlü futbolcu, kariyerine 2013 yılında yani 11 yaşında Milton Keynes Dons'un genç takımına girdi. Beş yıl sonra 2012-13 sezonunda A takıma yükseldi. İki buçuk yılda 88 resmi karşılaşmada görev alan Dele Alli, 24 gol atarak takımına katkıda bulundu.

Dele Alli, 2015 yılında 6.63 milyon euro bonservis bedeliyle Tottenham'a transfer oldu. Aynı yıl MK Dons'a kiralanan İngiliz futbolcu, 31 Mayıs'ta Tottenham'a döndü. Burada 7 yıl oynamasının ardından 2022'nin başında bedelsiz olarak Everton'a geldi. Dele Alli'nin Everton'daki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

DELLE ALLİ'NİN KİŞİSEL HAYATI

Dele Alli, genç yaşta alkol sorunu olan annesi ile yaşamaktaydı. 13 yaşında MK Dons'lu bir başka genç futbolcunun ailesinin yanına taşındı. 2016 yazında Alli ailesiyle herhangi bir bağ hissetmediği için formasında Alli ismini kullanmaktan vazgeçti.

Alli, çocukluğunda Steven Gerrard, Jason Puncheon ve Yaya Touré'yi kendisine idol olarak görmüş ve Liverpool hayranı olarak büyümüştür.

DELE ALLİ'NİN UÇAĞI KAÇTA, NE ZAMAN GELİYOR?

Bir süredir devam eden görüşmeler sonucunda Dele Alli kendisini satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Beşiktaş'a bağlayan imzayı attı. Transferin gerçekleşmesinin ardından Beşiktaşlı yetkililer, dünyaca ünlü yıldızı İstanbul'a getirmek için harekete geçti.

Yıldız oyuncunun bu gece saat 01.00'de Atatürk Havalimanı'na ineceği öğrenildi. Oyuncunun güncel bonservis bedeli ise 16 milyon euro olarak biliniyor.

DELE ALLİ'NİN BAŞARILARI

Milton Keynes Dons:

League One ikinciliği: 2014-15

Bireysel: