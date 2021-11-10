Ertuğrul Özkök Hürriyet'ten ayrıldığını doğruladı
Ertuğrul Özkök, 20 yıl genel yayın yönetmenliğini yaptığı Hürriyet gazetesi ile yollarının ayrıldığını doğruladı.
Ertuğrul Özkök, Hürriyet gazetesiyle yollarının ayrıldığını duyurdu. Özkök, Uçankuş TV'ye yaptığı açıklamada, "Hürriyet’ten dostça ayrıldık" ifadesini kullandı.
Ertuğrul Özkök, 6 Kasım tarihli son yazısında, bir kitap senaryo projesini olduğunu belirterek, "Bir ay izin istiyorum. Bir ay sonra kitabıma başlamanın moraliyle, yepyeni magazin konularıyla dönmek üzere izin istiyorum" demişti.
Ertuğrul Özkök, 1986 yılından bu yana aralıksız Hürriyet'te çalıştı. 1989 yılında gazetenin Genel Yayın Yönetmenliği’ne atanan Özkök, 20 yıl bu görevi sürdürdü.
Ertuğrul Özkök’ün Hürriyet’ten ayrılma nedenlerine ilişkin olarak öne sürülen iddialar arasında, "Diyarbakır’daki halay görüntüleri" ile "Aydın Doğan ile düzenli devam eden ilişkisi ve son yaptığı toplantı" da yer aldı.
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