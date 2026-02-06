Erzincan'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ, Trabzon, Adıyaman, Malatya ve çevre illerde şiddetli şekilde hissedilen bir deprem meydana geldi.

Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin merkez üssünün Erzincan olduğu, büyüklüğünün 4.9 olduğu bildiriliyor.

Depremin derinliği ise 4.52 kilometre olarak kaydedildi.

VALİLİK: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Erzincan Valiliği açıklamasında, depremin ardından il genelinde şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, "Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir denildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Erzincan ilimizin Kemah ilçesinde saat 14.16'da meydana gelen ve Tunceli, Gümüşhane, Elazığ, Bayburt illerimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

