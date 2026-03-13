Erzincan’da ambulans ile TIR çarpıştı: 2 sağlık personeli yaralandı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki sinyalizasyonlu kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, vaka ihbarı üzerine Tercan Devlet Hastanesi'nden çıkış yapan ambulans, 25 ADF 035 plakalı tomruk yüklü TIR ile çarpıştı.
Kazada ambulans sürücüsü ile araçta bulunan sağlık personeli yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle ambulansta sıkışan sürücü, çevredeki yurttaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralı 2 sağlık çalışanı ambulansla Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.