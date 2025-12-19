Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erzincan'da gece yarısı başlayan kar yağışı devam ediyor... Meteoroloji'den kritik uyarı!

19.12.2025 15:55:00
Güncellenme:
DHA
Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Karayolları ekipleri, Sakaltutan ile Ahmediye geçitlerini açık tutmak için aralıksız çalışıyor.

Erzincan'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte etkili olan soğuk hava yüksek kesimlerde özellikle de gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Erzincan-Sivas kara yolundaki 2 bin 160 rakımlı Sakaltutan Geçidi ve Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki 2 bin 120 metre rakımlı Ahmediye Geçidi gibi yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Image

Karayolları 164'üncü Şube Şefliği ekipleri, kara yollarındaki geçitleri ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yağış sebebiyle trafik ekipleri de bölgede denetimlerini sıklaştırdı.

Image

Kar yağışının yüksek kesimlerde devam edeceğini bildiren meteoroloji yetkilileri, özellikle sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

İlgili Konular: #meteoroloji #Erzincan #kar yağışı

