Erzincan'daki 4.1'lik deprem sonrası Naci Görür'den dikkat çeken uyarı: 'Yeri önemli!'

Erzincan'daki 4.1'lik deprem sonrası Naci Görür'den dikkat çeken uyarı: 'Yeri önemli!'

18.04.2026 12:19:00
Haber Merkezi
Erzincan'daki 4.1'lik deprem sonrası Naci Görür'den dikkat çeken uyarı: 'Yeri önemli!'

Erzincan’da dün meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının küçük olmasına rağmen Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerindeki Yedisu Fay zonunda gerçekleştiğine dikkat çekti.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Depremin büyüklüğünün küçük olduğunu ancak Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kırılmaya hazır Yedisu Fay zonu üzerinde gerçekleştiğini vurgulayan Görür, "İnşallah bu fayı kurcalayıp beklenen büyük depremi üretmez" dedi.

Görür'ün X hesabı üzerinden yaptığı değerlendirme  şöyle:

"Küçükkadağan/Erzincan arasında 4,0 deprem oldu. Deprem küçük ama yeri önemli. KAF’ın kırılmaya hazır Yedisu Fay zonu üzerinde. İnşallah bu fayı kurcalayıp beklenen büyük depremi üretmez. Geçmiş olsun."

NE OLMUŞTU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün merkez üssü Üzümlü ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntı saat 15.40'ta meydana geldi. Depremin 10,94 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

