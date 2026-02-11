Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erzincan'daki 4.1'lik deprem sonrası Naci Görür'den kritik açıklama: 'Yeri hassas...'

11.02.2026 11:35:00
Haber Merkezi
Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 00.38'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür'den, kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası önemli bir paylaşım geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzincan'ın Kemah ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA: 'YERİ HASSAS...'

Erzincan'daki deprem sonrası Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bir paylaşım geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Görür, "Gediktepe-Kemah/Erzincan’da deprem. 4,1 büyüklükte. Ovacık Fayının Munzur segmenti civarında, batısında. Sığ bir deprem. Yeri hassas. Kırılmamış. 7 Su Fayına yakın. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

