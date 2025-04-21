Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünde rehine krizi!

Yayınlanma: 21.04.2025 - 17:38

Güncelleme: 21.04.2025 - 17:42

Sağlık'ta şiddet katlanarak sürüyor. Son olarak Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünde, tıbbi sekreter olarak çalışan kadın tabancayla rehin alındı. 15 dakika süren rehinelik sürecinin ardından zanlı, emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Fatih Mahallesinde bulunan Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Binası içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 30 yaşlarında zanlı bina içerisinde önceden tanıdığını iddia ettiği tıbbi sekreter kadını tabancayla rehin aldı.

Yaklaşık 15 dakika içeride rehine krizi yaşandı, sağlık çalışanları korku dolu anlar yaşadı.

Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri kısa sürede zanlıyı etkisiz hale getirerek tabancayı elinden aldılar ve gözaltına alarak karakola götürdü.

Olaydan etkilenip rahatsızlanan tıbbi sekreter kadın ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.