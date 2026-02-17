Erzincan İliç'teki maden faciasında hayatını kaybeden Uğur Yıldız'ın ailesi adalet çağrısı yaptı: 'Murat Kurum yargılanmalı'

13 Şubat 2024’te Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan Kanadalı SSR Mining ve Çalık Holding ortaklığındaki Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nde liç yığını kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçi hayatını kaybetti. Facianın ardından Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada 43 sanık “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” ve “çevreyi taksirle kirletmek” suçlamalarıyla yargılanıyor. Sanıklar arasında maden şirketi yöneticileri ve iş sağlığı-güvenliği sorumluları bulunuyor.

Liç yığınının çökmesiyle göçük altında kalarak yaşamını yitiren 33 yaşındaki Uğur Yıldız’ın ailesi de diğer aileler gibi adalet arayışlarını sürdürüyor. Bugün Erzincan’da görülen duruşmanın ardından Cumhuriyet TV yayınına katılan Uğur Yıldız’ın annesi Sevda Yıldız ve kardeşi Duygu Yıldız, asıl sorumluların tutuklanmadığını, tutuklu bulunanların salıverilmesi için çabalandığını, iktidarın şirketin lehine tutum alarak kayıp yakınlarını desteklemediğini iddia etti.

"BİZE KİM HESAP VERECEK"

“Bize kim hesap verecek” diyen Uğur Yıldız’ın kardeşi Duygu Yıldız şöyle devam etti:

“İlk duruşmadan beri gerçek suçlular bu mahkemeye gelmedi. Dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum ve Anagold Genel Müdürü Cengiz Yalçın Demirci olmak üzere karşımızda sorgulanmadılar. Mayıs’taki bilirkişi raporunda Çevre Bakanlığı yetkilileri suçlu bulundu savcının tekrar talep etmesi üzerine hazırlanan ikinci raporda ise bakanlıklar çıkarıldı. Gerçek suçluların kimisi yurt dışında kaçak. Tutuklu 3 kişi var onların da beraatini istiyorlar. Tüm savunmalarında ‘bilmiyoruz yetkimiz yok’ diyorlar. Peki o zaman suçlular kim?”

"DAVAYI BİTİRİP MADENİ AÇMAK İSTİYORLAR"

Kamuoyundan adalet arayışlarına destek olmaları yönünde çağrıda bulunan Duygu Yıldız “Bu kayıpların farkında değiller mi? Fırat havzasını kirlettiklerinin 9 canı katlettiklerinin farkında değillermiş gibi tüm suçu bir kişiye yükleyip diğerlerini serbest bıraktırmak istiyorlar. Bu olayın üstünü örtmek, bir an önce davayı bitirip madeni açmak istiyorlar. Savunmasında ‘ben finansla ilgileniyorum bu konularla ilgim yok’ diyen Cengiz Yalçın Demirci anaakım medyaya yaptığı açıklamada ‘üretime hazırız’ diyor. Üretimi açıklayacak kadar sorumlu ve yetkili ise nasıl suçu olmayabilir. Ne yazık ki iktidar Cengiz Yalçın Demirci’yi koruyor. Yargı çökmüş durumda. Abim 53 gün siyanürlü toprağın altında bedeni çürüdü, bunlar olmamış gibi sadece 3 kişi tutuklu. Onlar da yakında serbest bırakılır, maden tekrar açılır. Vatandaş olarak bizim kıymetimiz bu. İktidardan hiçbir beklentimiz yok, iktidar sermaye ile birlikte hareket ediyor. Orada çıkarılan altın benim abimden daha kıymetli” dedi.

"BAŞKA UĞUR'LAR ÖLMESİN"

Uğur Yıldız’ın annesi Sevda Yıldız ise şunları kaydetti:

“Başından beri 3 kişi üzerinde yoğunlaştılar. Sanki hayali bir şirket kurulmuş, sahibi yok, sorumlu yok gibi. Başka analar ağlamasın, başka Uğur’lar ölmesin. Neden topraklarımız yabancı şirketlere peşkeş çekiliyor? Bu ülkenin insanları bu kadar mı değersiz? İki tane Erzincan milletvekilimiz var, ikisi de işe yaramaz. Maden ocağının açılmasını istiyorlar, yanımızda olmadılar.”