Erzincan İliç’te maden faciası: Toprak altında kalan işçilerin isimleri belli oldu
Erzincan’ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında 13 Şubat günü meydana gelen faciasında toprak altında kalan 9 işçinin kimlikleri belli oldu.
Erzincan’ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında 13 Şubat günü meydana gelen toprak kaymasında, toprak altında kalan 9 işçinin kimlikleri belli oldu.
Maden sahasında arama kurtarma çalışmaları sürerken toprak altında kalan 9 işçinin isimleri ise şöyle:
Şaban Yılmaz, Abdurrahman Şahin, Hüseyin Kara, Mehmet Kazar, Fahrettin Keklik, Adnan Keklik, Uğur Yıldız, Kenan Öz ve Ramazan Çimen.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Öte yandan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya üzerinden yaptığı bilgilendirmede, “13.02.2024 saat 14.28’de meydana gelen toprak kayması sonucu enkaz altında kalan 9 insanımız için olay anından şu ana kadar İliç’te, umutla ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toprak altında kalan canların aileleriyle sürekli iletişim halindeyiz; hem ziyaret ediyor hem de yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Her koordinasyon toplantısı sonrası aileleri arayıp gelinen süreçle ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Birlikte, dayanışma içinde, bu zor zamanları aşacağız” dedi.
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