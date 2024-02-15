Özgür Özel, CHP heyetinin İliç gözlemlerini aktardı: 'Soma'ya çok benzer hikayeler var'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir aday tanıtım toplantısı sonrası, 9 işçinin halen arandığı İliç maden faciasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, "Ön raporlar korkunç ihmallere işaret ediyor. Soma'da göstere göstere gelen faciaya çok benzer hikayeler var." dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 16:36
Özgür Özel, CHP heyetinin İliç gözlemlerini aktardı: 'Soma'ya çok benzer hikayeler var'
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir aday tanıtım toplantısı sonrası basın açıklamasında bulundu. Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden faciasına ilişkin sahada bulunan CHP heyetinin gözlemlerini aktaran Özel, korkunç ihmaller olduğunu söyledi. Özel, işçilerin daha önce yığınların çökme tehlikesine karşı uyarılarda bulunduğu bilgisini paylaştı. 

"HAYATLARI HİÇE SAYILMIŞ" 

Özel, şunları söyledi: 

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Ön raporlar korkunç ihmallere işaret ediyor. Soma'da göstere göstere gelen faciaya çok benzer hikayeler var. 'Bu yığın hepimizi alacak götürecek' ifadeler var. 9 emekçiden 8'i hayatlarını hiçe sayarak veya birilerinin talimatıyla hayatları yok sayılarak oradaki çatlağı araştırmaya gidiyorlar. Biri de bildiğiniz gibi aracın içerisinde. Umarız kolay kurtarılabilecek bir yerlerdir. Arkadaşlarımız arama kurtarmanın olduğunu ancak her geçen saat artan endişeyi bertaraf edecek bir çalışma olmadığını rapor ettiler. İlkel, terk edilmesi gereken, Afrika halklarının hayatını hiçe sayan bir yöntemle altın madeni işletiyorlar.

Siyanür tehlikesine dikkat çeken Özel, "Burada yapılan iş hayatı hiçe saymaktır. Özellikle oradaki siyanürün yer altı kaynaklarına ulaşması büyük bir sağlık riskini ortaya çıkarıyor. Burada TTB'nin heyetlerine mutlaka izin verilmelidir. TMMOB'a bağlı meslek odalarının önünün açılması gerekmektedir." diye konuştu. 


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