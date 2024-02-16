Erzincan İliç'teki maden faciasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin gözaltına alınan, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan Kanadalı J. R.G, A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T ve A.R.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İliç Adliyesi'ne götürüldü.
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