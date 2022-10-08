Erzincan İliç'teki siyanür sızıntısını yalanlamıştı: TRT hakkında suç duyurusu!
Erzincan İliç'te faaliyet gösteren Anagold Madencilik'e ait altın madeninde yaşanan siyanür sızıntısına ilişkin TRT'den yalanlama gelmişti. Bölgede madene karşı mücadele eden Sedat Cezayirlioğlu, şirketin bile kabul ettiği siyanür sızıntısını yalanlayan TRT'ye dava açtı.
Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan ve Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin işlettiği altın madeninde geçen haziran ayında siyanür sızıntısı yaşanarak Fırat Nehri'ne karıştığı iddia edilmiş; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, firmaya 16,4 milyon lira para cezası kesmiş ve madenin faaliyetini durdurmuştu. Maden, daha sonra üç ay sonra yeniden faaliyete geçmişti.
TRT’nin yayınında ise herhangi bir şekilde Fırat Nehri‘ne ve Urfa içme suyu şebekesine karışmadığı belirtilerek buna kanıt olarak kamu kurumlarının bölgede yaptığı incelemelerde siyanüre rastlanmadığının ifade edildiği tespitler gösterildi.
BirGün'de yer alan habere göre, bölgede uzun yıllardır madene karşı mücadele eden Sedat Cezayirlioğlu ve avukatı İsmail Hakkı Atal, TRT’ye Anagold’u aklamaya yönelik olarak 28 Temmuz 2022’de yaptığı yayın nedeniyle tazminat davası açtıklarını duyurdu.
Ayrıca TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunuldu.
Sobacı ve Albayrak “Görevi kötüye kullanma”, “kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma”, “temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama”, “TRT kanununa muhalefet” ve “bir zümreye, bir sınıfa imtiyaz tanımak” gerekçeleriyle şikâyet edildi.
İlgili Haberler
- Erzincan'da siyanür sızıntısı yaşanan maden yeniden faaliyette: Türkiye'nin ölüm projesi, durdurun
- Çevreye siyanür yayılmıştı: Erzincan İliç'teki Anagold Madencilik yeniden faaliyete geçti!
- Siyanür sızıntısı yaşanan altın madeni gündem olmuştu: Bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu
-
Video Haberler
- Esnafın heimlich müdahalesi hayat kurtardı
- Yardımına AFAD ekipleri yetişti
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
En Çok Okunan Haberler
-
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- 'AKP'ye oy isteyemem' dedi, istifa etti
- Saray şoförüne 'simit' parası
- 'Mansur Yavaş'ı aday gösterirse...'
- İlk kez rakam paylaşıldı
- 'Ligden ihraç edilsin'
- Meteoroloji'den 6 ilçe için 'sarı' uyarı
- Asgari ücret ve memur zammı ne olacak?
- Cemevleri için yeni düzenlemeyi açıkladı
- AKP'nin 52 maddelik torba kanun teklifi TBMM'de