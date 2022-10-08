Erzincan İliç'teki siyanür sızıntısını yalanlamıştı: TRT hakkında suç duyurusu!

Erzincan İliç'te faaliyet gösteren Anagold Madencilik'e ait altın madeninde yaşanan siyanür sızıntısına ilişkin TRT'den yalanlama gelmişti. Bölgede madene karşı mücadele eden Sedat Cezayirlioğlu, şirketin bile kabul ettiği siyanür sızıntısını yalanlayan TRT'ye dava açtı.

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2022 Cumartesi, 13:35
Erzincan İliç'teki siyanür sızıntısını yalanlamıştı: TRT hakkında suç duyurusu!
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Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan ve Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin işlettiği altın madeninde geçen haziran ayında siyanür sızıntısı yaşanarak Fırat Nehri'ne karıştığı iddia edilmiş; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, firmaya 16,4 milyon lira para cezası kesmiş ve madenin faaliyetini durdurmuştu. Maden, daha sonra üç ay sonra yeniden faaliyete geçmişti.

TRT’nin yayınında ise herhangi bir şekilde Fırat Nehri‘ne ve Urfa içme suyu şebekesine karışmadığı belirtilerek buna kanıt olarak kamu kurumlarının bölgede yaptığı incelemelerde siyanüre rastlanmadığının ifade edildiği tespitler gösterildi.

BirGün'de yer alan habere göre, bölgede uzun yıllardır madene karşı mücadele eden Sedat Cezayirlioğlu ve avukatı İsmail Hakkı Atal, TRT’ye Anagold’u aklamaya yönelik olarak 28 Temmuz 2022’de yaptığı yayın nedeniyle tazminat davası açtıklarını duyurdu.

Ayrıca TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunuldu.

Sobacı ve Albayrak “Görevi kötüye kullanma”, “kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma”, “temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama”, “TRT kanununa muhalefet” ve “bir zümreye, bir sınıfa imtiyaz tanımak” gerekçeleriyle şikâyet edildi.


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