Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erzincan’ın telefon kodu kaç? Erzincan’ın alan kodu kaç?

Erzincan’ın telefon kodu kaç? Erzincan’ın alan kodu kaç?

16.07.2025 15:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Erzincan’ın telefon kodu kaç? Erzincan’ın alan kodu kaç?

Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Erzincan, hem doğal güzellikleri hem de tarihi dokusuyla öne çıkan bir şehirdir. Munzur Dağları, yaylaları, şelaleleri ve kaplıcalarıyla doğa turizmi açısından zengin bir potansiyele sahiptir. Telefonla iletişimde ise Erzincan’ın kendine özgü bir alan kodu bulunur. Peki, Erzincan’ın telefon kodu kaç? Erzincan’ın alan kodu kaç?

Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile iletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Erzincan, önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Erzincan'dan alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Erzincan’ın telefon kodu kaç? Erzincan’ın alan kodu kaç? 

ERZİNCAN'IN TELEFON KODU KAÇ?

Erzincan iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0446’dır. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Erzincan için bu kod 446 olarak belirlenmiştir.

ERZİNCAN'IN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILIR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.

İlgili Konular: #Erzincan #kod #telefon kodu