Erzincan’da 3.6 büyüklüğünde deprem

Erzincan’ın Kemah ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İHA
24 Mart 2022 Perşembe, 09:21
Erzincan’da 3.6 büyüklüğünde deprem
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Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, saat 04.59’da merkez üssü Erzincan’ın Kemah ilçesi Kedek köyü mevkiinde 3.6 büyüklüğünde yerin 5.0 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Alınan bilgiye göre meydana gelen depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.



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