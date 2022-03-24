Erzincan’da 3.6 büyüklüğünde deprem

24 Mart 2022 Perşembe, 09:21

Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, saat 04.59’da merkez üssü Erzincan’ın Kemah ilçesi Kedek köyü mevkiinde 3.6 büyüklüğünde yerin 5.0 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.



Alınan bilgiye göre meydana gelen depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.



