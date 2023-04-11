Müzede sergilenen mumyalar mantar enfeksiyonu yayıyor!

Yayınlanma: 11.04.2023 - 11:57

Güncelleme: 11.04.2023 - 11:57

Mexico City'deki bir turizm fuarında sergilenen Guanajuato Mumyalarından birinin "mantar büyümesi" belirtileri gösterdiği bildirildi ve mumyanın içinde bulunduğu cam kutu, mantar sporlarının yayılmasını durdurmak için yeterli olmayabilir.

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü, 19. yüzyıl mumyalarının sergilenirken, ziyaretçilere tehlikeli bir mantar enfeksiyonu yayma potansiyeline sahip olabileceğini söyledi.

Guanajuato'daki Museo de las Momias'ta (Mumyalar Müzesi) sergilenen mumyaların tarihi 1800'lere kadar uzanıyor. Cesetler, Meksika'nın merkezindeki Guanajuato'nun kuru, mineral bakımından zengin topraklarındaki mezar odalarına gömüldükten sonra istenmeden mumyalanmış.

İlerleyen yıllarda getirilen bir defin vergisi sebebiyle bazı ailelerinin artık cesetleri defnedecek durumları kalmamıştı. İşçiler, torunları ödeme yapamayanların cesetlerini mezardan çıkardığında şok oldu. Cesetler büyük ölçüde sağlamdı ve mumyaların birçoğunun geçen zamana rağmen saçları, derisi ve hatta gömüldükleri kıyafetleri yerinde duruyordu.

UCUBE GÖSTERİSİ

Vücutlarının etkileyici durumu nedeniyle mumyalar 1900'lerin başında büyük bir sansasyon yarattı ve mumyaların sahipleri, ilk kez 1892'de Sir Arthur Conan Doyle'un kısa öyküsü "Lot No. 249"da tanıttığı "korkunç" mumya kinayesine hitap etmek için yüzlerindeki ifadeleri dehşeti andıracak şekilde sık sık değiştirdiler.

Mumyaların bu şekilde değiştirilmesi ve sergilenmesi, muamelenin saygısız ve insanlıktan çıkarıcı olduğunu düşünen birçok gözlemcinin eleştirilerine yol açtı.

Connecticut'taki Quinnipiac Üniversitesi'nde tanısal görüntüleme profesörü olan Gerald Conlogue, National Geographic'e "Bu insanlar, yaşadıkları dönemin sıradan insanları. Sokaklarda yürüdüler; çarşıya gittiler. Bir ucube gösterisi olmamalılar" dedi.

Ama bir ucube gösterisi oldular. Mumyalar sık ??sık seyahat ediyor, Meksika'daki turizm fuarlarında ve hatta 2009'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sergilendi.

MANTAR ENFEKSİYONU RİSKİ

Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'ndeki uzmanlar, Mexico City'deki bir fuardaki en son ziyaretlerinden mumyaların fotoğraflarını gördükten sonra, ziyaretçileri tehlikeli mantar sporlarına maruz bırakabileceklerinden endişe ediyorlar.

Associated Press'e göre enstitü, "Yayınlanan bazı fotoğraflardan, Kasım 2021'de incelenen cesetlerden en az biriinin olası mantar kolonilerinin çoğaldığına dair işaretler gösterdiğini" söyledi. Yetkililer halkın biyolojik tehlikelere karşı güvenceleri olmadan mumyaların hala sergileniyor olmalarının daha da endişe verici olduğunu dile getirdi.

Camlar mumyaları izleyicilerden ayırırken, uzmanlar camın hava geçirmez olmayabileceği konusunda uyarıyor. Camdaki boşluklar, tehlikeli mantar sporlarının ziyaretçilerin soluduğu havaya sızmasına izin verebilir. Uzmanlar, mumyanın ne tür mantar oluşumlarına sahip olduğunu belirtmese de ciddi sağlık riskleri oluşturabilecekleri konusunda uyarıda bulundu.

Guanajuato Mumyaları ile ilgili bu olay, korunmuş cesetlerin onlarla temasa geçen insanlar için sağlık riski oluşturduğu ilk olay değil. Birçoğu, Mısır firavunu Tutankhamun'un mezarında yapılan kazının ölümcül sporları serbest bırakmış olabileceğine inanıyor. Gömüldüğü yerin keşfine katılan 20'den fazla kişi kısa bir süre sonra öldü ve bu olay "lanet" söylentilerine yol açtı.

1970 yılında, 12 bilim adamı Polonya Kralı IV. Casimir'in mezarını açtığında da benzer bir olay yaşandı. Haftalar içinde 10 kişi öldü.

IFLScience'a göre, suçlu aspergillus mantarı olabilir. Bu mantar türü mezar gibi karanlık ortamlarda uzun süre canlı kalabilme özelliğine sahiptir. Bundan sonra mumyalara dikkatli yaklaşmayı unutmayın. Havada ne tür bir "lanet" olabileceğini asla bilemezsiniz.

