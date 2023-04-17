Trüf mantarı avcılarına IŞİD saldırdı: 31 kişi öldü

Suriye'de, trüf mantarı avcılığı yapan bir gruba IŞİD terör örgütü mensubu kişiler saldırdı. IŞİD'in saldırısında 31 kişi yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2023 - 15:40
Trüf mantarı avcılarına IŞİD saldırdı: 31 kişi öldü
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Suriye'de, kilosu ortalama 25 dolara satılan trüf mantarlarını toplayan yoksul halka IŞİD saldırdı. 

IŞİD terör örgütü mensuplarının, çölde mantar toplayan halka saldırması sonucunda 31 kişi öldü.

AFP'de yer alan haberde, Hama kentinin doğusundaki düzenlenen saldırı sonrası, IŞİD mensuplarının kaçmadan önce koyunları çaldığı bilgisine yer verdi.

Haberde ayrıca, Suriye'de asgari ücretin ortalama 18 dolar olduğu belirtilirken, Şubat ayının başından beri trüf mantarı toplayan 230'dan fazla kişi IŞİD saldırıları ve kara mayınları sebebiyle öldü. 


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