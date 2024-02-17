Erzincan'da çöken altın madeni şirketi Anagold Madencilik'in lisansı iptal edildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan İliç'te toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağının çevre izin ve lisans belgesini iptal etti.
Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta toprak kayması olayının meydana geldiği ve 9 işçinin toprak altında kaldığı maden ocağının çevre izin ve lisans belgesi iptal edildi.
Karar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca alındı.
Göz Atın
Karara gerekçe olarak; yaşanan heyelan olayının ardından yığın linç sahasında bulunan malzemenin Sabırlı deresi ve ocak sahasına doğru akmasından ötürü lisans şartlarının ortadan kalkmasına neden olduğunun tespit edildiğinden maden ocağının çevre izin ve lisans belgesinin iptal edildiği kaydedildi.
Erzincan haberleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği haberleri Anagold Madencilik haberleri Anagold Madencilik A.Ş. haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- İliç Belediye Başkanı'ndan 'maden faciası' açıklaması
- Hami Mandıralı'dan Abdülkadir Ömür'e tepki
- Erkan Baş, belediye başkan adayı oldu!
- '9 ilimiz ve 3 ülke tehlikede'
- Cumhur'un Mansur Yavaş planı!
- 'Ben ekonomistim' diyen Erdoğan'ı üzecek anket
- 'AKP'ye bırakılamaz'
- Gözaltına alınan yaşam savunucusu o detayı açıkladı!
- 'Biz yoksak doğalgaz yok'
- İliç maden faciasında yeni gelişme!