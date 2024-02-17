Erzincan'da çöken altın madeni şirketi Anagold Madencilik'in lisansı iptal edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan İliç'te toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağının çevre izin ve lisans belgesini iptal etti.

AA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 13:44
Erzincan'da çöken altın madeni şirketi Anagold Madencilik'in lisansı iptal edildi
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Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta toprak kayması olayının meydana geldiği ve 9 işçinin toprak altında kaldığı maden ocağının çevre izin ve lisans belgesi iptal edildi.

Karar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca alındı.

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Karara gerekçe olarak; yaşanan heyelan olayının ardından yığın linç sahasında bulunan malzemenin Sabırlı deresi ve ocak sahasına doğru akmasından ötürü lisans şartlarının ortadan kalkmasına neden olduğunun tespit edildiğinden maden ocağının çevre izin ve lisans belgesinin iptal edildiği kaydedildi.


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