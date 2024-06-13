Erzincan'da feci kaza: 2 yaralı
Erzincan’da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından 2 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan Tren Garı Köprüsü bitiminde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kavşaktan çıkan otomobil ile kamyonet dikkatsizlik nedeniyle çarpıştı.
Kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de araçlarda patlama veya yanma riskine karşı önlem aldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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