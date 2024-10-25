Mardin'de feci kaza: Minibüs ile otomobil çarpıştı!

Kızıltepe ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Mardin'de feci kaza: Minibüs ile otomobil çarpıştı!
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İHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 14:50

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Akdoğan Mahallesi yolu üzerinde öğle saatlerinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri ve plakaları belirlenemeyen minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Kazada 48 yaşındaki İbrahim A. yaralandı. Yaralı İbrahim A., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #kaza #mardin #Minibüs #otomobil

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