Mardin'de feci kaza: Minibüs ile otomobil çarpıştı!

Yayınlanma: 25.10.2024 - 14:50

Güncelleme: 25.10.2024 - 14:50

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Akdoğan Mahallesi yolu üzerinde öğle saatlerinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri ve plakaları belirlenemeyen minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Kazada 48 yaşındaki İbrahim A. yaralandı. Yaralı İbrahim A., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.