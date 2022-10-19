Erzincan'da feci kaza: Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

Erzincan'da, yolun karşında bulunan öğrenci yurduna geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
19 Ekim 2022 Çarşamba, 09:23
Erzincan'da feci kaza: Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü
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Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Oğulcan Derya (23), Erzincan-Sivas kara yolunun Ulalar Mahallesi mevkisinde, yolun karşısında bulunan KYK Piri Sami Erkek Öğrenci Yurdu'na geçmek istedi.

Bu sırada M.S'nin (20) kullandığı 06 BBK 789 plakalı otomobil, Derya'ya çarptı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan öğrenci, ambulansla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Derya, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü M.S. polislerce gözaltına alındı.


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