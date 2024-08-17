Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır toplam 4 kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2024 - 12:34
Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
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Kaza, bugün saat 11. 00 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Ekecik köyü yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Ağrı’dan Konya’ya giden 04 AY 780 plakalı otomobil ile 34 AJA 267 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

2 otomobilin de ağır hasar aldığı kazada 3 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı 4 kişi ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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