Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır toplam 4 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 11. 00 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Ekecik köyü yakınlarında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Ağrı’dan Konya’ya giden 04 AY 780 plakalı otomobil ile 34 AJA 267 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
2 otomobilin de ağır hasar aldığı kazada 3 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı 4 kişi ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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