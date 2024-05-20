İPA'dan 'trafik kazaları' raporu

Yayınlanma: 20.05.2024 - 19:57

Güncelleme: 20.05.2024 - 19:57

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabından “Trafik Kazaları: 2050 Yılında ”Trafikte Sıfır Ölüm” Hedefine Yönelik Bir Değerlendirme” raporunun sonuçlarını paylaştı.

Gökce’nin paylaşımı şu şekilde:

“İstanbul’da trafik kazaları sonucu meydana gelen ölümler bir önceki yıla göre yüzde 11 azaldı.

İstanbul’un 2050 hedefi trafik kazalarına bağlı ölümlerin sıfırlanması!

@ipaistanbul tarafından “Trafik Kazaları: 2050 Yılında ”Trafikte Sıfır Ölüm” Hedefine Yönelik Bir Değerlendirme” raporu yayınlandı. Rapora göre:

Türkiye'de 2023 yılında bir önceki yıla göre toplam kaza sayısı %6,6, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı %19,2, maddi hasarlı kaza sayısı %4,2, toplam ölü sayısı %25,2 ve yaralı sayısı %21,5 arttı.

2023 yılında Türkiye genelinde 1.314.136 trafik kazası meydana geldi; bunların 1.079.065 tanesini sadece maddi hasarlı kazalar, 235.071 tanesini ise ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan kazalar oluşturdu.

Avrupa ortalaması 46 ölü/milyon kişi iken 2023 yılında meydana gelen kazalar sonucunda Türkiye’de milyon nüfus başına ölüm %26’lık artış ile 77’ye yükseldi.

Türkiye'de 2023 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 317 bin 510 kusura bakıldığında kusurların %89,0'ının sürücü, %8,3'ünün yaya, %1,5'inin taşıt, %0,7'sinin yolcu ve %0,4'ünün yol kaynaklı olduğu görüldü. Ölümlü yaralanmalı kazaların %65,9'u gündüz, %31,8'i gece ve %2,3'ü alacakaranlıkta oldu.

Günlük olarak 31 milyon yolculuğun gerçekleştiği İstanbul’da trafik kazaları sonucu meydana gelen ölümler bir önceki yıla kıyasla yaklaşık %11’lik bir azalma göstermektedir.

2023 yılında İstanbul’da toplam 314.266 kaza meydana gelmiş; bunların 25.622 (%8) tanesini ölüm ve yaralanmalı kazalar oluşturmuştur. 25.622 kaza sonucu toplam 347 kişi hayatını kaybetmiş; 32.452 kişi ise yaralanmıştır.

Vizyon 2050 Strateji Belgesi, Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı, Yaya Ulaşımı Ana Planı’nda yer aldığı üzere İstanbul’un hedefi trafik kazalarına bağlı ölümlerin sıfırlanmasıdır.

Bugüne kadar özellikle yaya güvenliği konusunda İstanbul’da hayata geçirilen uygulamalar halk tarafından kabul görmektedir. Özellikle muhtarlar aracılığı ile yayalar için güvenli uygulamaların talep edilmesi; toplumsal farkındalığın artması önemli gelişmelerdir.”