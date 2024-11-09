Erzincan’da kaybolan 13 yaşındaki çocuk bulundu

Erzincan’ın Çayırlı ilçesi Balıklı Mahallesi yakınlarında kaybolan 13 yaşındaki A. Ö. isimli çocuk Jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu.

Erzincan’da kaybolan 13 yaşındaki çocuk bulundu
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İHA
Yayınlanma: 09.11.2024 - 09:48

Kaybolan çocuğun babasının ihbarı üzerine Çayırlı İlçe Jandarma komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda bulunan 13 yaşındaki çocuk ailesine teslim edildi.


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