Erzincan’da müstakil evde yangın paniği: İtfaiye tarafından söndürüldü
Erzincan’da bahçedeki otların tutuşmasıyla müstakil eve sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Erzincan merkez Fatih Mahallesi 712 Sokakta bulunan müstakil evin bahçesinde kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın eve sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine yangın mahalline itfaiye sevk edildi.
İçerisinde o esnada kimse bulunmayan evin kapısı kırılarak yangına müdahale edildi. İtfaiye yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Evde maddi hasar oluştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkeş’in ‘ziyaret’ çıkışı sonrası Özel’den ilk tepki
- En düşük emekli maaşı belli oldu
- AKP’li başkanın eşi belediye binasını bastı!
- Maaşını istediği için işkence gördü, adalet arıyor!
- Bahçeli'nin elini öpmek için sıraya girmişler!
- MHP'den Tuğrul Türkeş'e sert tepki
- Genel Kurul ertelendi
- 'Sokağı dinledik, insanımızı ezdirmedik'
- Mustafa Sarıgül'den 'video' açıklaması
- 'Bebek koca ayak' kameraya yakalandı