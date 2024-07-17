Erzincan’da müstakil evde yangın paniği: İtfaiye tarafından söndürüldü

Yayınlanma: 17.07.2024 - 08:33

Güncelleme: 17.07.2024 - 08:34

Alınan bilgiye göre, Erzincan merkez Fatih Mahallesi 712 Sokakta bulunan müstakil evin bahçesinde kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın eve sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine yangın mahalline itfaiye sevk edildi.

İçerisinde o esnada kimse bulunmayan evin kapısı kırılarak yangına müdahale edildi. İtfaiye yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Evde maddi hasar oluştu.