Erzincan’da trafik kazası: Yaralılar var!
Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 08.30’da Ulalar Mahallesi, Ulalar kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Feriz Ertemiz idaresindeki 06 COU 95 plakalı otomobili ile Mehmet Celep yönetimindeki 52 AL 217 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
Kazada, Mehmet Celep, Safiye Ertemiz, Feriz Ertemiz, Niyazi Bişgen, Güler İşık, Aynıgün Alay ve Beren Şenkal yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı netleşti
- AKP'den emekli maaşı açıklaması
- Suriye lideri Esad'tan flaş açıklamalar!
- 100 bin lira maaş!
- 'Son darbeci yargıya hesap verene kadar...'
- 'Bu ülke daha çok 15 Temmuz'lar yaşamaya gebedir'
- Galatasaray'dan tatsız prova
- 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi gözaltına alındı
- AKP'li isimden 'Büyükekşi' iddiaları!
- Fenerbahçe 3 transferine kavuşuyor!