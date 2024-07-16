Erzincan’da trafik kazası: Yaralılar var!

Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 11:35
Erzincan’da trafik kazası: Yaralılar var!
Abone Ol google-news

Kaza, bugün saat 08.30’da Ulalar Mahallesi, Ulalar kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Feriz Ertemiz idaresindeki 06 COU 95 plakalı otomobili ile Mehmet Celep yönetimindeki 52 AL 217 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada, Mehmet Celep, Safiye Ertemiz, Feriz Ertemiz, Niyazi Bişgen, Güler İşık, Aynıgün Alay ve Beren Şenkal yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Erzincan haberleri trafik kazası haberleri

İlgili Haberler

Gümüşhane’de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Gümüşhane’de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Bandırma’da zincirleme kaza: 8 kişi yaralandı

Bandırma’da zincirleme kaza: 8 kişi yaralandı
Düzce’de feci kaza… Minibüs şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Düzce’de feci kaza… Minibüs şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler