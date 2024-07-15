Erzincan’da feci kaza: Yaralılar var!
Erzincan’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan-Erzurum karayolu Kantarlar mevkisinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, R.Y., idaresindeki 06 PUM 23 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden V.T., yönetimindeki 34 ESE 06 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller sulama kanalına devrildi. AFAD ve itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları kurtardı.
Kazada yaralanan toplam 4 kişi ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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