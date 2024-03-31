Erzincan'da seçimi kim kazandı? Erzincan başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Erzincan yerel seçim sonuçları....

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:05

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:05

Erzincanlılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdereler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Erzincan'da seçimi hangi aday kazandı?

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Özge Vataner Özege, MHP'den Bekir Aksunı, İYİ Parti'den Veda Bingöl, YRP'den Şafak Soy, DEM Partiden ise Evren Çevik başkan adayı olarak aday gösterildi.

ERZİNCAN'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Erzincan 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığınde haberimiz güncellenecektir.