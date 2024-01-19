Erzincan’da suç örgütlerine yönelik operasyon: 6 gözaltı

Yayınlanma: 19.01.2024 - 20:07

Güncelleme: 19.01.2024 - 20:07

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte 6136 SKM- tehdit suçlarına karışan iki gruba yönelik 8 ikamet, 1 işyeri ve şahısların araçlarında eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında H.G. S.A. G.M. S.M. Y.E.Ö. ve T.İ. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramada; 308 adet tüfek fişeği, 19 adet tabanca fişeği, 43 adet boş kartuş, 1 adet mavzer fişeği, 3 adet havalı tüfek, 6 adet tüfek, 2 adet dürbün, 1 adet 72h-5073 seri numaralı dipçikli AK-47 kaleşnikof marka uzun namlulu silah ve süngüsü, 157 adet AK-47 kaleşnikof fişeği, 1 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 10 adet kurusıkı tabanca fişeği, 5 adet sallama bıçak, 7 adet bıçak, 4 adet hançer, 2 adet kılıç, 2 adet mançuka, 2 adet muşta, 2 adet biber gazı, 1 adet jop, 2 adet metal kelepçe, 8 adet şarjör, 2 adet tüfek sabitleme ayağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.