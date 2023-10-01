Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Yayınlanma: 01.10.2023 - 19:56

Güncelleme: 01.10.2023 - 21:23

Kaza, Erzincan-Erzurum kara yolu Tercan ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Özdemir idaresindeki 25 LN 097 plakalı kamyonet, Erzurum-Erzincan kara yolu Tercan ilçesi Mustafabey yolu kavşağı yakınlarında Adem Ö. kontrolündeki 34 ZL 8542 plakalı tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü Ahmet Ö. ile yolcular Nezahat Ö. (56) ve Ahmet Eymen Ö. (3) ağır yaralanarak Aşkale ve Tercan Devlet Hastanelerine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Ahmet Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastanede tedavi altına alından 2 yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.