TEM’de zincirleme kaza: 3 yaralı
TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde, TIR'dan kopan lastik nedeniyle 5 otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Yeniçağa ilçesi mevkiinde, İstanbul istikametine seyreden sürücü ve plakası belirlenemeyen TIR'ırın lastiği Yeniçağa Gişeleri mevkisinde yerinden çıktı.
TIR'dan çıkan lastiğe aynı istikamette seyreden otomobil çarptı. Yağışlı hava nedeniyle görüş mesafesinin az olduğu otoyolda, lastiğe çarpan otomobilin arkasında bulunan 4 otomobil daha birbirlerine çarptı. Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerinde sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazalarda yaralanan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu’daki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre iki şeritten sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.
TIR ŞOFÖRÜ KİLOMETRELER SONRA DURDURULDU
Ayrıca lastiği koptuğu için zincirleme kazaya neden olan TIR'ı, polis ekipleri kısa süre içerisinde tespit etti.
Kazaya neden olan TIR, polis ekipleri tarafından otoyolun Bolu kesiminde tespit ederek durduruldu.
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