Erzincan’da trafik kazası: 1 yaralı

Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 sürücü yaralandı.

Erzincan’da trafik kazası: 1 yaralı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 03.11.2024 - 15:01

Erzincan merkez Yavuz Selim Mahallesi 175 sokak ve 154 sokağın birleşiminde iki otomobilin çarpıştığı kazada araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Yaralanan tek sürücü ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler