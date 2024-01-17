Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 17.01.2024 - 09:50
Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Abone Ol google-news
Player Alanı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma kapsamında yapılan operasyonda, 99 sentetik ecza maddesi, 1 silah ve 18 fişek ele geçirdi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan G.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


En Çok Okunan Haberler