Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Yayınlanma: 17.01.2024 - 09:50

Güncelleme: 17.01.2024 - 09:55

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma kapsamında yapılan operasyonda, 99 sentetik ecza maddesi, 1 silah ve 18 fişek ele geçirdi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan G.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.