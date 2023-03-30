Erzincan'da yolcu otobüsü faciası... 2 ölü, 21 yaralı
Erzincan'da meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Yolun kaygan olması nedeniyle yan yatan otobüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Şanlıurfa'dan Trabzon'a giden ve henüz sürücüsü belirlenemeyen yolcu otobüsü Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle saat 04.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kaza da ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yoğun karın etkili olduğu bölgede yolcu otobüsü yapılan çalışmaların ardından kaldırılırken karayolunda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.
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