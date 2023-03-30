Erzincan'da yolcu otobüsü faciası... 2 ölü, 21 yaralı

Erzincan'da meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Yolun kaygan olması nedeniyle yan yatan otobüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 07:18
Erzincan'da yolcu otobüsü faciası... 2 ölü, 21 yaralı
Abone Ol google-news

Şanlıurfa'dan Trabzon'a giden ve henüz sürücüsü belirlenemeyen  yolcu otobüsü Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle saat 04.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kaza da ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yoğun karın etkili olduğu bölgede yolcu otobüsü yapılan çalışmaların ardından kaldırılırken karayolunda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

 


Erzincan yolcu otobüsü kaza

En Çok Okunan Haberler