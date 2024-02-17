Erzincan'daki maden işçileri, Anagold'da yetkili olan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hüseyin Gürbüz'ü protesto etti.

Erzincan İliç’te maden ocağında meydana gelen ve 9 işçinin de altında kaldığı toprak kaymasının ardından işçiler, Anagold Madencilik'te yetkili sendika olan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Mehmet Gürbüz'ü protesto etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 17:04
Erzincan'daki maden işçileri, Anagold'da yetkili olan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hüseyin Gürbüz'ü protesto etti.
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Erzincan İliç’te maden ocağında meydana gelen ve 9 işçinin de altında kaldığı toprak kaymasının ardından işçiler, Anagold Madencilik'te yetkili sendika olan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hüseyin Gürbüz'ü protesto etti. Bir işçi Gürbüz'e, "Bizi göçüğün altında bıraktınız. Bizi köle ettiniz. Memleketimizde canımızı da, malımızı da köle etiniz. Amerikan insan da biz insan değil miyiz? Amerikan günlük saati 35 dolar da sen bizi 10 liraya saatini çalıştırmıyorsun" sözleriyle tepki gösterdi. Gürbüz de işçiye, "Sen susma devam et... Madene ben mi sattım. Şov yapma” dedi.

"AMERİKAN İNSAN DA BİZ İNSAN DEĞİL MİYİZ"

Erzincan İliç’te Anagold çalışanı madenciler maden sahasında meydana facianın üçüncü  gününde Türkiye Maden İş Sendikası’nı protesto etti. Sendika Başkanı Hüseyin Gürbüz'ün işçileri ziyaretine tepki gösteren bir işçi, "Bizim içimizde ne işi var.

Bizim zaten acımız büyük. Bizi göçüğün altında bıraktınız. Bizi köle ettiniz. Memleketimizi de canımızı da, malımızı da köle etiniz. Amerikan insan da biz insan değil miyiz? Amerikan günlük saati 35 dolar da sen bizi 10 liraya saatini çalıştırmıyorsun. Biz köle miyiz yahu ! Sesimizi çıkardığımız zaman 'susun.' 13 yıldır susmadım, şimdi de susmayacağım” diye konuştu.

Sendika başkanı işçiye, "Sen susma devam et... Madene ben mi sattım. Şov yapma. Sana kim gazı verdiyse onun yanına git” dedi.

Bir başka işçi ise, "100 üstüne 50 ton daha koyup da patlatmasalardı. Utanmazlar” diye konuştu.

 


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